рф атакувала енергетику у 4 областях, найскладніше - на Дніпропетровщині, графіки тривають - Міненерго
Київ • УНН
росія атакувала енергетичну інфраструктуру чотирьох областей, залишивши без світла 70 тисяч споживачів у двох. Найважча ситуація на Дніпропетровщині, також є перебої через негоду на Львівщині.
росія знову атакувала енергетику у чотирьох областях України, у двох регіонах без світла 70 тисяч споживачів, найважче - у Дніпропетровській області, через негоду є перебої зі світлом у Львівській області, при цьому в усіх регіонах діють графіки відключень цілодобово, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині - без світла понад 60 тисяч споживачів. На Харківщині через атаку знеструмлено ще близько 10 тисяч абонентів
Деталі
Енергетики, як вказано, працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
"Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - ідеться у повідомленні.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - вказали у Міненерго.
Погодні умови
"Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 45 населених пунктах на Львівщині", - сказано у повідомленні.
Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.
