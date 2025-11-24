Отключение света 25 ноября: ДТЭК обнародовал графики для Киева и областей
Киев • УНН
Компания ДТЭК сообщила о графиках отключения электроэнергии для бытовых потребителей 25 ноября в Киеве, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях. Отключения будут длиться с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очередей.
Детали
Напомним
Как сообщали в Укрэнерго, 25 ноября во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Отключения продлятся с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очередей.