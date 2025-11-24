Отключение света 25 ноября: ДТЭК обнародовал графики для Киева и областей

В компании ДТЭК сообщили о графиках отключения электроэнергии для бытовых потребителей во вторник 25 ноября. Речь идет о Киеве, а также нескольких областях Украины, сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

Сейчас доступны графики отключений света в Днепропетровской области:

Одесской области:

Киевской области:

И, собственно, самого города Киева:

Напомним

Как сообщали в Укрэнерго, 25 ноября во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Отключения продлятся с 00:00 до 23:59, объемом от 0,5 до 2,5 очередей.