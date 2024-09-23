Відключень світла не планують, через обстріли та бойові дії були знеструмлення у 6 областях - Міненерго
Київ • УНН
Міненерго повідомляє про стабільну ситуацію в енергосистемі України. Через обстріли та бойові дії були знеструмлення у 6 областях, але на сьогодні графіки відключень не плануються.
В Україні сьогодні застосування графіків відключень електроенергії не планується. За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у 6 областях. Про це повідомили в Міненерго у понеділок, пише УНН.
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"Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Закликаємо українців продовжувати економно та відповідально споживати електроенергію у пікові години, зменшуючи коливання споживання, які впливають на роботу енергосистеми", - вказали у Міненерго.
У міністерстві при цьому вказали, що "ситуація в енергосистемі залишається стабільною".
Наслідки обстрілів
"За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях", - вказали у Міненерго.
У Дніпропетровській області внаслідок атаки БПЛА на території підстанції виникла пожежа, яка призвела до знеструмлення підстанцій та побутових споживачів. Окрім цього, через низову пожежу, спричинену обстрілами, відключалась повітряна лінія, що спричинило зниження напруги та порушення руху потягів.
У Запорізькій області внаслідок обриву проводів у результаті обстрілу вимикалась повітряна лінія.
Стан мереж
Центральний регіон: через технологічні порушення вимикалась повітряна лінія, що призвело до зниження напруги та знеструмлення споживачів. Живлення відновлено.Західний регіон: внаслідок технологічних порушень вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювалось обладнання на одній із підстанцій. Споживачі не знеструмлювались. Лінію включено в роботу.
Знеструмлення споживачів
На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 490 населених пунктів.
Минулої доби енергетики відновили живлення для 126 169 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.36 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.
Імпорт та експорт
Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається. На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1488 МВт.