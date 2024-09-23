Отключений света не планируют, из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях - Минэнерго
Киев • УНН
Минэнерго сообщает о стабильной ситуации в энергосистеме Украины. Из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях, но на сегодня графики отключений не планируются.
В Украине сегодня применение графиков отключений электроэнергии не планируется. За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в 6 областях. Об этом сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Сегодня отключения электроэнергии не планируются. Призываем украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию в пиковые часы, уменьшая колебания потребления, которые влияют на работу энергосистемы", - указали в Минэнерго.
В министерстве при этом указали, что "ситуация в энергосистеме остается стабильной".
Последствия обстрелов
"За минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях", - указали в Минэнерго.
В Днепропетровской области в результате атаки БПЛА на территории подстанции возник пожар, который привел к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей. Кроме этого, из-за низового пожара, вызванного обстрелами, отключалась воздушная линия, что привело к снижению напряжения и нарушению движения поездов.
В Запорожской области в результате обрыва проводов в результате обстрела отключалась воздушная линия.
Состояние сетей
Центральный регион: из-за технологических нарушений выключалась воздушная линия, что привело к снижению напряжения и обесточиванию потребителей. Питание восстановлено.
Западный регион: в результате технологических нарушений выключалась воздушная линия, при этом обесточивалось оборудование на одной из подстанций. Потребители не обесточивались. Линия включена в работу.
Обесточивание потребителей
На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 490 населенных пунктов.
За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 126 169 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений.
Ситуация на ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.36 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.
Импорт и экспорт
Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится. На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1488 МВт.