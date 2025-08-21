$41.380.02
Вбивство на фунікулері: обвинувачуваний Косов пояснив, чому не сказав поліції, що його били підлітки

Київ • УНН

 • 1534 перегляди

На суді у справі про вбивство підлітка на фунікулері Артем Косов пояснив, що не повідомив поліції про побиття через шоковий стан. Генпрокурор Кравченко допитав Косова, який заперечив провину та підтвердив вживання алкоголю і канабісу.

Вбивство на фунікулері: обвинувачуваний Косов пояснив, чому не сказав поліції, що його били підлітки

Під час засідання суду у справі про вбивство 16-річного підлітка на фунікулері, прокурор запитала в підсудного, чому він не сказав правоохоронцям, що його били підлітки. Обвинувачуваний Артем Косов пояснив це шоковим станом, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Чому ви не повідомляли поліцейським, що вас били підлітки, а тільки сказали, що у вас був "конфлікт з даною особою""?, - спитала прокурор.

Свої слова Косов пояснив шоковим станом, оскільки раніше ніколи не перебував у такій ситуації.

"Я знаходився у шоковому стані і ця ситуація була в мене в перший раз", - сказав Косов.  

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні, 21 серпня, Шевченківський райсуд Києва розпочав допит ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця.     

Під час засідання суду Генеральний прокурор Руслан Кравченко запитав в підсудного, чи визнає він себе винним. Косов заперечив свою провину. 

Також Кравченко спитав у Косова, чи він вживав алкогольні напої у день трагедії. Обвинувачуваний розповів, що пив у той день. Крім того, розказав, що рівно за сім днів до інциденту вживав канабіс.

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу. 

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим. 

Павло Зінченко

