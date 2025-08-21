Убийство на фуникулере: обвиняемый Косов объяснил, почему не сказал полиции, что его избивали подростки

Во время заседания суда по делу об убийстве 16-летнего подростка на фуникулере, прокурор спросила у подсудимого, почему он не сказал правоохранителям, что его избивали подростки. Обвиняемый Артем Косов объяснил это шоковым состоянием, сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Почему вы не сообщали полицейским, что вас избивали подростки, а только сказали, что у вас был "конфликт с данным лицом"?", - спросила прокурор.

Свои слова Косов объяснил шоковым состоянием, поскольку ранее никогда не находился в такой ситуации.

"Я находился в шоковом состоянии и эта ситуация была у меня в первый раз", - сказал Косов.

Ранее УНН сообщал, что сегодня, 21 августа, Шевченковский райсуд Киева начал допрос экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня.

Во время заседания суда Генеральный прокурор Руслан Кравченко спросил у подсудимого, признает ли он себя виновным. Косов отрицал свою вину.

Также Кравченко спросил у Косова, употреблял ли он алкогольные напитки в день трагедии. Обвиняемый рассказал, что пил в тот день. Кроме того, рассказал, что ровно за семь дней до инцидента употреблял каннабис.

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.