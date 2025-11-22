В Україні стартує аудит оборонної сфери та перевірки АРМА та ФДМУ: уряд ухвалив низку рішень
Київ • УНН
Кабінет міністрів ініціював аудит АТ "Українська оборонна промисловість", Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу. Також розпочато оновлення наглядових рад цих підприємств, а Рахункова палата перевірить АРМА та ФДМУ.
Кабінет міністрів дав старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Крім того, Рахункова палата візьметься за перевірку АРМА та ФДМУ, передає УНН.
Сьогодні на засіданні Уряду ухвалили рішення, про які домовилися на нараді з Президентом. Продовжуємо системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочинаємо в оборонній сфері. Ключові зміни стосуються системного перезавантаження управління в енергетичному секторі та в оборонній сфері
Відповідно до рішень, ухвалених на засіданні уряду:
1. Дано старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу.
2. Розпочали процес оновлення наглядових рад АТ "УОП", його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ.
3. Уряд звернувся до Рахункової палати щодо перевірки діяльності АРМА та Фонду держмайна за попередній період.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський анонсував аудит оборонної сфери та доручив ініціювати аудит АРМА та ФДМУ, а також повідомив про завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і ОПК України.