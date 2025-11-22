В Україні стартує аудит оборонної сфери та перевірки АРМА та ФДМУ: уряд ухвалив низку рішень

$42.150.00
48.520.00
ukenru
14:45 • 3558 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
14:16 • 7786 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
13:41 • 9282 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
11:14 • 13641 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
11:08 • 17172 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
10:59 • 20047 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 26570 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
21 листопада, 19:13 • 41702 перегляди
Україні доведеться відмовитися від частини територій - Трамп
21 листопада, 16:45 • 35124 перегляди
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
21 листопада, 16:23 • 36210 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
95%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф вночі атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією: є постраждалі та руйнуванняPhoto22 листопада, 06:49 • 16205 перегляди
Помер співзасновник гурту DZIDZIO Лесик Турко - журналістка22 листопада, 07:26 • 4642 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 18408 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 14580 перегляди
Може вбачати блеф: The Times роз'яснило, що може думати Трамп про позицію Зеленського на тлі мирного плану22 листопада, 09:10 • 5728 перегляди
Публікації
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 44288 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 36027 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 43831 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 50487 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 48278 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Німеччина
Південно-Африканська Республіка
Реклама
УНН Lite
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 14727 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 18544 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 44288 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 41404 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 55637 перегляди
Актуальне
The Guardian
Техніка
Соціальна мережа
Ту-160
Ту-95

В Україні стартує аудит оборонної сфери та перевірки АРМА та ФДМУ: уряд ухвалив низку рішень

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

Кабінет міністрів ініціював аудит АТ "Українська оборонна промисловість", Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу. Також розпочато оновлення наглядових рад цих підприємств, а Рахункова палата перевірить АРМА та ФДМУ.

В Україні стартує аудит оборонної сфери та перевірки АРМА та ФДМУ: уряд ухвалив низку рішень

Кабінет міністрів дав старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. Крім того, Рахункова палата візьметься за перевірку АРМА та ФДМУ, передає УНН.

Сьогодні на засіданні Уряду ухвалили рішення, про які домовилися на нараді з Президентом. Продовжуємо системне перезавантаження управління в енергетичному секторі та розпочинаємо в оборонній сфері. Ключові зміни стосуються системного перезавантаження управління в енергетичному секторі та в оборонній сфері 

- повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

Відповідно до рішень, ухвалених на засіданні уряду:

1. Дано старт аудиту АТ "Українська оборонна промисловість", в тому числі його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. 

2. Розпочали процес оновлення наглядових рад АТ "УОП", його дочірніх компаній, АОЗ і ДОТ.

3. Уряд звернувся до Рахункової палати щодо перевірки діяльності АРМА та Фонду держмайна за попередній період.

Зеленський: Уряд уже розпочав аудит всіх державних компаній15.11.25, 00:19 • 4067 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський анонсував аудит оборонної сфери та доручив ініціювати аудит АРМА та ФДМУ, а також повідомив про завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і ОПК України.

Алла Кіосак

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Укроборонпром
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Україна