14 листопада, 18:09 • 15299 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27362 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24660 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23192 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20765 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16138 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38898 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31627 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53272 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31088 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Зеленський: Уряд уже розпочав аудит всіх державних компаній

Київ • УНН

 • 1562 перегляди

Кабінет Міністрів України розпочав перевірку всіх державних підприємств, про що повідомив Президент Володимир Зеленський. Підсумки аудиту передадуть правоохоронним та антикорупційним органам.

Зеленський: Уряд уже розпочав аудит всіх державних компаній

Кабінет Міністрів України розпочав перевірку всіх державних підприємств, і підсумки аудиту передадуть правоохоронним та антикорупційним органам. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 14 листопада, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю, 14 листопада, глава держави розповів, що заслухав доповідь прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, яка повідомила про старт перевірки держкомпаній.

Сьогодні була доповідь Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Уряд уже розпочав аудит усіх державних компаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів, і уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую

- сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Кабінет міністрів доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сферах енергетики та оборонної промисловості. Наглядові ради компаній, включаючи Нафтогаз, Укроборонпром та Укрзалізницю, мають проаналізувати діяльність виконавчих органів.

Нову наглядову раду "Енергоатома" представлять протягом тижня, у компанії проводять аудит12.11.25, 10:33 • 4148 переглядiв

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Електроенергія
Нафтогаз України
Володимир Зеленський