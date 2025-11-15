Зеленський: Уряд уже розпочав аудит всіх державних компаній
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України розпочав перевірку всіх державних підприємств, про що повідомив Президент Володимир Зеленський. Підсумки аудиту передадуть правоохоронним та антикорупційним органам.
Деталі
У п'ятницю, 14 листопада, глава держави розповів, що заслухав доповідь прем’єр-міністра України Юлії Свириденко, яка повідомила про старт перевірки держкомпаній.
Сьогодні була доповідь Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Уряд уже розпочав аудит усіх державних компаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів, і уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую
Нагадаємо
Кабінет міністрів доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сферах енергетики та оборонної промисловості. Наглядові ради компаній, включаючи Нафтогаз, Укроборонпром та Укрзалізницю, мають проаналізувати діяльність виконавчих органів.
