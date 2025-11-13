Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства
Київ • УНН
Уряд доручив провести комплексну перевірку всіх найбільших державних підприємств, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості. Особлива увага - до прозорості закупівель й фінансового контролю. Наглядові ради компаній "Нафтогаз", "Укроборонпром", "Укрзалізниця", "Укргідроенерго" та державних банків мають у межах своїх повноважень здійснити аналіз діяльності виконавчих органів компаній. У разі виявлення порушень - вжити додаткових заходів для посилення контролю та проінформувати уряд
За її словами, держпідприємства мають забезпечити належне та невідкладне реагування на повідомлення від правоохоронних органів щодо правопорушень стосовно посадових осіб цих акціонерних товариств.
Окрім того, паралельно Державна аудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору. Зокрема щодо ефективного використання бюджетних коштів і достовірності фінансової звітності.
