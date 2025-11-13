Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзализныця: правительство поручило проверить крупнейшие госпредприятия
Киев • УНН
Кабинет министров поручил провести комплексную проверку всех крупнейших государственных предприятий, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности, в том числе Нафтогаз, Укроборонпром и Укрзализныцю. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.
Правительство поручило провести комплексную проверку всех крупнейших государственных предприятий, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности. Особое внимание - к прозрачности закупок и финансового контроля. Наблюдательные советы компаний "Нафтогаз", "Укроборонпром", "Укрзализныця", "Укргидроэнерго" и государственных банков должны в пределах своих полномочий осуществить анализ деятельности исполнительных органов компаний. В случае выявления нарушений - принять дополнительные меры для усиления контроля и проинформировать правительство
По ее словам, госпредприятия должны обеспечить надлежащее и безотлагательное реагирование на сообщения от правоохранительных органов о правонарушениях в отношении должностных лиц этих акционерных обществ.
Кроме того, параллельно Государственная аудиторская служба проведет государственный финансовый контроль крупных предприятий госсектора. В частности, относительно эффективного использования бюджетных средств и достоверности финансовой отчетности.
