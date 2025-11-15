Зеленский: Правительство уже начало аудит всех государственных компаний
Кабинет Министров Украины начал проверку всех государственных предприятий, и итоги аудита передадут правоохранительным и антикоррупционным органам. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения 14 ноября, передает УНН.
Подробности
В пятницу, 14 ноября, глава государства рассказал, что заслушал доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко, которая сообщила о старте проверки госкомпаний.
Сегодня был доклад Премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Правительство уже начало аудит всех государственных компаний, и результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов, и правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю
Кабинет министров поручил провести комплексную проверку всех крупнейших государственных предприятий, в частности в сферах энергетики и оборонной промышленности. Наблюдательные советы компаний, включая Нафтогаз, Укроборонпром и Укрзализныцю, должны проанализировать деятельность исполнительных органов.
