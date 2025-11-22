В Украине стартует аудит оборонной сферы и проверки АРМА и ФГИУ: правительство приняло ряд решений

$42.150.00
uk
14:45 • 2914 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
14:16 • 6626 просмотра
В Тернополе четвертые сутки продолжаются поисково-спасательные работы после удара рф: семь человек считаются пропавшими без вестиVideo
13:41 • 8454 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
11:14 • 13266 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08 • 16885 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59 • 19934 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 26501 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 41665 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 35095 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 36199 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света

Эксклюзивы
Популярные новости
РФ ночью атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией: есть пострадавшие и разрушенияPhoto22 ноября, 06:49 • 15978 просмотра
Умер сооснователь группы DZIDZIO Лесик Турко - журналистка22 ноября, 07:26 • 4196 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 18114 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 14280 просмотра
Может усматривать блеф: The Times разъяснило, что может думать Трамп о позиции Зеленского на фоне мирного плана22 ноября, 09:10 • 5292 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 43936 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 35770 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 16:05 • 43623 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 50290 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 48097 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 14326 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 18161 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 43927 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 41324 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 55554 просмотра
В Украине стартует аудит оборонной сферы и проверки АРМА и ФГИУ: правительство приняло ряд решений

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Кабинет министров инициировал аудит АО "Украинская оборонная промышленность", Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. Также начато обновление наблюдательных советов этих предприятий, а Счетная палата проверит АРМА и ФГИУ.

В Украине стартует аудит оборонной сферы и проверки АРМА и ФГИУ: правительство приняло ряд решений

Кабинет министров дал старт аудиту АО "Украинская оборонная промышленность", а также Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. Кроме того, Счетная палата займется проверкой АРМА и ФГИУ, передает УНН.

Сегодня на заседании Правительства приняли решения, о которых договорились на совещании с Президентом. Продолжаем системную перезагрузку управления в энергетическом секторе и начинаем в оборонной сфере. Ключевые изменения касаются системной перезагрузки управления в энергетическом секторе и в оборонной сфере 

- сообщила премьер Юлия Свириденко.

В соответствии с решениями, принятыми на заседании правительства:

1. Дан старт аудиту АО "Украинская оборонная промышленность", в том числе его дочерних компаний, а также Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. 

2. Начали процесс обновления наблюдательных советов АО "УОП", его дочерних компаний, АОЗ и ДОТ.

3. Правительство обратилось в Счетную палату относительно проверки деятельности АРМА и Фонда госимущества за предыдущий период.

Зеленский: Правительство уже начало аудит всех государственных компаний

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал аудит оборонной сферы и поручил инициировать аудит АРМА и ФГИУ, а также сообщил о задаче у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и ОПК Украины.

Алла Киосак

ЭкономикаПолитика
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Укроборонпром
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Украина