В Украине стартует аудит оборонной сферы и проверки АРМА и ФГИУ: правительство приняло ряд решений
Киев • УНН
Кабинет министров инициировал аудит АО "Украинская оборонная промышленность", Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла. Также начато обновление наблюдательных советов этих предприятий, а Счетная палата проверит АРМА и ФГИУ.
Сегодня на заседании Правительства приняли решения, о которых договорились на совещании с Президентом. Продолжаем системную перезагрузку управления в энергетическом секторе и начинаем в оборонной сфере. Ключевые изменения касаются системной перезагрузки управления в энергетическом секторе и в оборонной сфере
В соответствии с решениями, принятыми на заседании правительства:
1. Дан старт аудиту АО "Украинская оборонная промышленность", в том числе его дочерних компаний, а также Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.
2. Начали процесс обновления наблюдательных советов АО "УОП", его дочерних компаний, АОЗ и ДОТ.
3. Правительство обратилось в Счетную палату относительно проверки деятельности АРМА и Фонда госимущества за предыдущий период.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал аудит оборонной сферы и поручил инициировать аудит АРМА и ФГИУ, а также сообщил о задаче у правительства, кроме предприятий энергетического сектора, обеспечить обновление наблюдательных советов и ОПК Украины.