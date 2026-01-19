В Україні набули чинності нові правила набуття та збереження громадянства: що змінилося

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
15:17 • 1182 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 2788 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 4476 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 10106 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 25166 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 27199 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17139 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 22795 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 30936 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 40648 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 18690 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 21100 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 40393 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 20859 перегляди
Арешт майна Тимошенко: суд оголосив про перерву у засіданні до завтра11:20 • 13969 перегляди
Публікації
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється14:58 • 4476 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 25166 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 27199 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 40476 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 67045 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Емманюель Макрон
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Данія
Харків
Реклама
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto14:12 • 3618 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 21175 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 18758 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 27851 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 40173 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Financial Times
Дипломатка

В Україні набули чинності нові правила набуття та збереження громадянства: що змінилося

Київ • УНН

 • 24 перегляди

В Україні набули чинності оновлені правила громадянства, що спрощують процедури для іноземних військових та їхніх родин, передбачають визнання множинного громадянства та встановлюють іспити. Закон також розширює підстави для втрати громадянства.

В Україні набули чинності нові правила набуття та збереження громадянства: що змінилося

В Україні набули чинності оновлені правила громадянства: закон спрощує процедури для іноземних військових та їхніх родин, передбачає визнання множинного громадянства, встановлює іспити для окремих категорій та розширює підстави для втрати громадянства. Про це повідомляє пресслужба МВС, пише УНН.

З 16 січня 2026 року набрав чинності Закон № 4502-ІХ, який оновив порядок набуття та втрати громадянства України. Ключова мета – спростити процедури для окремих категорій іноземців, зокрема військовослужбовців та членів їхніх родин та уточнити підстави втрати громадянства

- йдеться у повідомленні.

Основні зміни:

Множинне громадянство. ЗУ "Про громадянство України" доповнено статтею, яка визначає випадки, коли Україна визнає наявність множинного громадянства.

Спрощення для родин військовослужбовців-іноземців та українських захисників, зокрема тих, хто загинув під час служби. Відтепер члени родини можуть подавати лише декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе виключно громадянами України.

Перехідний механізм для військових-іноземців та членів їх родин, які набули громадянство з 2018 року і не можуть припинити іноземне, передбачає право до 16 липня 2026 року подати відповідну декларацію.

Спрощене громадянство для окремих країн. Громадяни Польщі, Чехії, Німеччини, Канади та США можуть набути громадянство України за спрощеною процедурою – через декларацію.

Іспити для набуття громадянства за територіальним походженням. Відтепер ця категорія осіб обов’язково має скласти іспити на знання державної мови, основ Конституції та історії України.

Нові підстави для втрати громадянства. Розширено перелік підстав, зокрема у випадках загрози національній безпеці або участі у збройній агресії проти України.

З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії08.10.25, 22:17 • 28190 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство внутрішніх справ України
Канада
Чехія
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща