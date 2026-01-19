В Україні набули чинності нові правила набуття та збереження громадянства: що змінилося

В Україні набули чинності оновлені правила громадянства: закон спрощує процедури для іноземних військових та їхніх родин, передбачає визнання множинного громадянства, встановлює іспити для окремих категорій та розширює підстави для втрати громадянства. Про це повідомляє пресслужба МВС, пише УНН.

З 16 січня 2026 року набрав чинності Закон № 4502-ІХ, який оновив порядок набуття та втрати громадянства України. Ключова мета – спростити процедури для окремих категорій іноземців, зокрема військовослужбовців та членів їхніх родин та уточнити підстави втрати громадянства - йдеться у повідомленні.

Основні зміни:

Множинне громадянство. ЗУ "Про громадянство України" доповнено статтею, яка визначає випадки, коли Україна визнає наявність множинного громадянства.

Спрощення для родин військовослужбовців-іноземців та українських захисників, зокрема тих, хто загинув під час служби. Відтепер члени родини можуть подавати лише декларацію про відмову від іноземного громадянства та визнання себе виключно громадянами України.

Перехідний механізм для військових-іноземців та членів їх родин, які набули громадянство з 2018 року і не можуть припинити іноземне, передбачає право до 16 липня 2026 року подати відповідну декларацію.

Спрощене громадянство для окремих країн. Громадяни Польщі, Чехії, Німеччини, Канади та США можуть набути громадянство України за спрощеною процедурою – через декларацію.

Іспити для набуття громадянства за територіальним походженням. Відтепер ця категорія осіб обов’язково має скласти іспити на знання державної мови, основ Конституції та історії України.

Нові підстави для втрати громадянства. Розширено перелік підстав, зокрема у випадках загрози національній безпеці або участі у збройній агресії проти України.

