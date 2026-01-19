В Украине вступили в силу новые правила приобретения и сохранения гражданства: что изменилось

$43.180.08
Эксклюзив
15:17 • 2170 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 4776 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 7044 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 10926 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 26291 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 27885 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17370 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 22935 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 31125 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 40764 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 19359 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"19 января, 08:40 • 21840 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 41248 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 21368 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра11:20 • 14462 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 7016 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:57 • 26278 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 27877 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 41405 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 67465 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 4134 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"19 января, 08:40 • 21986 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 19492 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 28087 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 40406 просмотра
В Украине вступили в силу новые правила приобретения и сохранения гражданства: что изменилось

Киев • УНН

 • 746 просмотра

В Украине вступили в силу обновленные правила гражданства, упрощающие процедуры для иностранных военных и их семей, предусматривают признание множественного гражданства и устанавливают экзамены. Закон также расширяет основания для утраты гражданства.

В Украине вступили в силу новые правила приобретения и сохранения гражданства: что изменилось

В Украине вступили в силу обновленные правила гражданства: закон упрощает процедуры для иностранных военных и их семей, предусматривает признание множественного гражданства, устанавливает экзамены для отдельных категорий и расширяет основания для утраты гражданства. Об этом сообщает пресс-служба МВД, пишет УНН.

С 16 января 2026 года вступил в силу Закон № 4502-ІХ, обновивший порядок приобретения и утраты гражданства Украины. Ключевая цель – упростить процедуры для отдельных категорий иностранцев, в частности военнослужащих и членов их семей, и уточнить основания утраты гражданства.

- говорится в сообщении.

Основные изменения:

Множественное гражданство. ЗУ "О гражданстве Украины" дополнен статьей, определяющей случаи, когда Украина признает наличие множественного гражданства.

Упрощение для семей военнослужащих-иностранцев и украинских защитников, в частности тех, кто погиб во время службы. Отныне члены семьи могут подавать только декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя исключительно гражданами Украины.

Переходный механизм для военных-иностранцев и членов их семей, которые приобрели гражданство с 2018 года и не могут прекратить иностранное, предусматривает право до 16 июля 2026 года подать соответствующую декларацию.

Упрощенное гражданство для отдельных стран. Граждане Польши, Чехии, Германии, Канады и США могут приобрести гражданство Украины по упрощенной процедуре – через декларацию.

Экзамены для приобретения гражданства по территориальному происхождению. Отныне эта категория лиц обязательно должна сдать экзамены на знание государственного языка, основ Конституции и истории Украины.

Новые основания для утраты гражданства. Расширен перечень оснований, в частности в случаях угрозы национальной безопасности или участия в вооруженной агрессии против Украины.

С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии08.10.25, 22:17

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Министерство внутренних дел Украины
Канада
Чешская Республика
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Польша