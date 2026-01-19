В Украине вступили в силу новые правила приобретения и сохранения гражданства: что изменилось

В Украине вступили в силу обновленные правила гражданства: закон упрощает процедуры для иностранных военных и их семей, предусматривает признание множественного гражданства, устанавливает экзамены для отдельных категорий и расширяет основания для утраты гражданства. Об этом сообщает пресс-служба МВД, пишет УНН.

С 16 января 2026 года вступил в силу Закон № 4502-ІХ, обновивший порядок приобретения и утраты гражданства Украины. Ключевая цель – упростить процедуры для отдельных категорий иностранцев, в частности военнослужащих и членов их семей, и уточнить основания утраты гражданства. - говорится в сообщении.

Основные изменения:

Множественное гражданство. ЗУ "О гражданстве Украины" дополнен статьей, определяющей случаи, когда Украина признает наличие множественного гражданства.

Упрощение для семей военнослужащих-иностранцев и украинских защитников, в частности тех, кто погиб во время службы. Отныне члены семьи могут подавать только декларацию об отказе от иностранного гражданства и признании себя исключительно гражданами Украины.

Переходный механизм для военных-иностранцев и членов их семей, которые приобрели гражданство с 2018 года и не могут прекратить иностранное, предусматривает право до 16 июля 2026 года подать соответствующую декларацию.

Упрощенное гражданство для отдельных стран. Граждане Польши, Чехии, Германии, Канады и США могут приобрести гражданство Украины по упрощенной процедуре – через декларацию.

Экзамены для приобретения гражданства по территориальному происхождению. Отныне эта категория лиц обязательно должна сдать экзамены на знание государственного языка, основ Конституции и истории Украины.

Новые основания для утраты гражданства. Расширен перечень оснований, в частности в случаях угрозы национальной безопасности или участия в вооруженной агрессии против Украины.

