В Україні 25 січня діятимуть погодинні відключення світла у всіх регіонах - Укренерго

У неділю, 25 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужностей (для промислових споживачів). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.

Деталі

Причиною запровадження заходів обмеження, як і раніше, є наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти. При цьому ситуація в енергосистемі може змінитись, попередили енергетики.

Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - зазначили в Укренерго.

Нагадаємо

Станом на вечір 24 січня у Києві енергетики повернули світло для 88 тисяч осель Деснянського району після російського обстрілу.

Водночас гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що Україна наближається до гуманітарної катастрофи через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.