18:16
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
16:43
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
В Україні 25 січня діятимуть погодинні відключення світла у всіх регіонах - Укренерго

Київ • УНН

 104 перегляди

25 січня в Україні діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження потужностей для промислових споживачів. Причиною є наслідки російських атак на енергооб'єкти.

У неділю, 25 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужностей (для промислових споживачів). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укренерго.

Деталі

Причиною запровадження заходів обмеження, як і раніше, є наслідки російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти. При цьому ситуація в енергосистемі може змінитись, попередили енергетики.

Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні

- зазначили в Укренерго.

Нагадаємо

Станом на вечір 24 січня у Києві енергетики повернули світло для 88 тисяч осель Деснянського району після російського обстрілу.

Водночас гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що Україна наближається до гуманітарної катастрофи через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
ДТЕК
Укренерго
Україна
Київ