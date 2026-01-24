$43.170.01
50.520.15
ukenru
18:16 • 1986 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
16:43 • 6690 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 14750 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 23921 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 27597 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 43517 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 41150 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 33660 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 28541 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 61454 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
В Украине 25 января будут действовать почасовые отключения света во всех регионах - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 874 просмотра

25 января в Украине будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощностей для промышленных потребителей. Причиной являются последствия российских атак на энергообъекты.

В Украине 25 января будут действовать почасовые отключения света во всех регионах - Укрэнерго

В воскресенье, 25 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощностей (для промышленных потребителей). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Причиной введения мер ограничения, как и ранее, являются последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты. При этом ситуация в энергосистеме может измениться, предупредили энергетики.

Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- отметили в Укрэнерго.

Напомним

По состоянию на вечер 24 января в Киеве энергетики вернули свет для 88 тысяч домов Деснянского района после российского обстрела.

В то же время гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Евгений Устименко

