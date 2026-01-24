В Украине 25 января будут действовать почасовые отключения света во всех регионах - Укрэнерго

В воскресенье, 25 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощностей (для промышленных потребителей). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Причиной введения мер ограничения, как и ранее, являются последствия российских ракетно-дроновых атак на украинские энергообъекты. При этом ситуация в энергосистеме может измениться, предупредили энергетики.

Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - отметили в Укрэнерго.

Напомним

По состоянию на вечер 24 января в Киеве энергетики вернули свет для 88 тысяч домов Деснянского района после российского обстрела.

В то же время гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина приближается к гуманитарной катастрофе из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.