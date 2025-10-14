В очікуванні того, що змусить москву завершити агресію: NYT про зміну формул у пошуках миру в Україні

Дипломатичні зусилля були на поверхні у публічному дискурсі протягом весни 2025 року, але у той же час рф намітила нову спробу змусити Україну до умов майже капітуляції. Нещодавно Трамп більш чітко визнав розчарування відмовою москви від припинення вогню і навіть пообіцяв більшу підтримку Україні, - йшла мова про ракети Tomahawk. Саме останній аспект - підсилення України у триваючій боротьбі з рф, є предметом візиту делегації Зеленського до Вашингтону на цьому тижні.

Пише УНН із посиланням на The New York Times.

Формула миру в Україні - тепер менше переговорів, але більше зброї. Таку назву має матеріал. У вівторок високопоставлена ​​українська делегація розпочала багатоденний візит до Вашингтона. Метою є обговорення купівлі американської зброї і узгодження умов, необхдних для захисту від ударів росії по Україні.

Протягом місяців у 2025 році Україна прагнула задовольнити прагнення президента США Трампа до дипломатичного вирішення конфлікту рф і України. Безумовно, в тому, щоб сформувати умови для можливого дипломатичного рішення багаторічної війни з рф - є метою і для Києва.

Україна відправляла своїх дипломатів на раунд за раундом, втім переговори, як відомо, дали мізерні результати.

Однак і Трамп дедалі ставав дедалі більше розчарований відмовою москви йти на компроміс, не кажучи вже про погодження на припинення вогню, нагадує NYT.

І тепер настав час, коли Київ побачив більше можливостей для укріплення своєї бойової міці для відбиття атак росії. Отже з початку тижня високопоставлена ​​українська делегація розпочала багатоденний візит до Вашингтона, з метою обговорити угоди для захисту України від повітряних атак та протидії рф на фронті.

Трамп підтвердив готовність відправити Україні ракети Tomahawk

Президент Володимир Зеленський планує продовжити візит до Білого дому в п'ятницю, можливо, для завершення угод. NYT нагадує, що Зеленський активно виступав за крилаті ракети "Томагавк" американського виробництва, які посилили б здатність Києва завдавати ударів на велику дальність.

У США знову зміна підходу?

Готовність адміністрації Трампа обговорювати постачання та використання такої зброї, від чого навіть адміністрація Байдена категорично відмовилася, імовірно є доказом зміни підходу Вашингтона до методів припинення війни рф в Україні.

Ось що кажуть аналітики.

Дипломатичні зусилля та мирні переговори довгий час були питанням номер один у публічному дискурсі, і щоразу, коли Україна намагалася змінити цей наратив, вона не знаходила розуміння з боку своїх партнерів, особливо Вашингтона - каже Сергій Солодкий, директор Центру «Нова Європа»

Україна зараз також робить ставку на те, що удари по економічних активах всередині росії, зможуть збільшити вартість війни для кремля, а це, зрештою, підштовхне конфлікт до врегулювання. Поки що Трамп висловив підтримку цьому підходу, закликаючи Україну цього літа "грати в наступ", а не просто захищати свою територію.

Воднчас експерти сумніваються, що "Томагавки" можуть змінити правила гри, оскільки Сполучені Штати мають лише обмежену кількість наземних пускових установок. Крім того у москві погрозами вже застерігають від нової ескалації.

На які результати слід очікувати?

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація у Вашингтоні вестиме переговори щодо закупівлі засобів протиповітряної оборони та різних ракетних систем. Також Україна підготувала список озброєння, яке вона хоче придбати у Сполучених Штатів. Очікується, що делегація також обговорить угоду про продаж безпілотників українського виробництва США.

Акцент Києва на укладанні угод з Вашингтоном показує, що він навчився розмовляти мовою транзакцій пана Трампа. У той час як адміністрація Байдена витратила десятки мільярдів доларів на допомогу Україні, адміністрація Трампа зосередилася на можливостях отримання прибутку за рахунок інвестицій та продажів. Пан Зеленський використав термінологію Трампа, назвавши пропозицію щодо купівлі засобів ППО та ракет "мегаугодою". - пише The New York Times.

Наразі можна робити висновок, що у відповідь на рішення рф відмовитися від переговорів, - нагадаємо, що москва ранішке відмовилася і від угоди про повноцінне припинення вогню, і від участі у тристоронній зустрічі, - у США також змінюють тон і тактику дій.

Існує думка, що підтримка України може дати Трампу набагато швидші результати. І це буде краще, ніж "підтримка когось, хто не готовий або не бажає вести переговори". Про це зазначає Олександр Краєв, керівник Північноамериканської програми дослідницького інституту "Українська призма".

Нагадаємо

Сполучені Штати можуть надати Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk, чого може бути недостатньо для тривалих атак проти росії. Загалом США мають 4150 таких ракет.

Прем'єр Укгорщини Віктор Орбан нагадав, що кілька тижнів тому у Данії було представлено "воєнний план" Брюсселя у протидії рф, і заявив що сам він воліє бачити "мирних угорців".