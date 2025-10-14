$41.610.01
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 12329 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 12013 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 18071 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 12478 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 18261 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 11319 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 10420 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 12334 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
14 октября, 09:05
14 октября, 09:05 • 14769 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
В ожидании того, что заставит Москву завершить агрессию: NYT о смене формул в поисках мира в Украине

Киев • УНН

 • 1460 просмотра

Украинская делегация посетила Вашингтон для обсуждения покупки американского оружия, включая ракеты Tomahawk. Это свидетельствует об изменении подхода к завершению войны, где акцент делается на усилении боевой мощи.

В ожидании того, что заставит Москву завершить агрессию: NYT о смене формул в поисках мира в Украине

Дипломатические усилия были на поверхности в публичном дискурсе в течение весны 2025 года, но в то же время РФ наметила новую попытку принудить Украину к условиям почти капитуляции. Недавно Трамп более четко признал разочарование отказом Москвы от прекращения огня и даже пообещал большую поддержку Украине, — речь шла о ракетах Tomahawk. Именно последний аспект — усиление Украины в продолжающейся борьбе с РФ, является предметом визита делегации Зеленского в Вашингтон на этой неделе.

Пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Формула мира в Украине — теперь меньше переговоров, но больше оружия. Такое название имеет материал. Во вторник высокопоставленная украинская делегация начала многодневный визит в Вашингтон. Целью является обсуждение покупки американского оружия и согласование условий, необходимых для защиты от ударов России по Украине.

В течение месяцев в 2025 году Украина стремилась удовлетворить стремление президента США Трампа к дипломатическому решению конфликта РФ и Украины. Безусловно, в том, чтобы сформировать условия для возможного дипломатического решения многолетней войны с РФ — является целью и для Киева.

Украина отправляла своих дипломатов на раунд за раундом, впрочем, переговоры, как известно, дали мизерные результаты.

Однако и Трамп все больше разочаровывался отказом Москвы идти на компромисс, не говоря уже о согласии на прекращение огня, напоминает NYT.

И теперь настало время, когда Киев увидел больше возможностей для укрепления своей боевой мощи для отражения атак России. Итак, с начала недели высокопоставленная украинская делегация начала многодневный визит в Вашингтон с целью обсудить соглашения для защиты Украины от воздушных атак и противодействия РФ на фронте.

Трамп подтвердил готовность отправить Украине ракеты Tomahawk13.10.25, 01:45 • 4492 просмотра

Президент Владимир Зеленский планирует продолжить визит в Белый дом в пятницу, возможно, для завершения сделок. NYT напоминает, что Зеленский активно выступал за крылатые ракеты «Томагавк» американского производства, которые усилили бы способность Киева наносить удары на большую дальность.

В США снова изменение подхода?

Готовность администрации Трампа обсуждать поставки и использование такого оружия, от чего даже администрация Байдена категорически отказалась, вероятно, является доказательством изменения подхода Вашингтона к методам прекращения войны РФ в Украине.

Вот что говорят аналитики.

Дипломатические усилия и мирные переговоры долгое время были вопросом номер один в публичном дискурсе, и каждый раз, когда Украина пыталась изменить этот нарратив, она не находила понимания со стороны своих партнеров, особенно Вашингтона

— говорит Сергей Солодкий, директор Центра «Новая Европа»

Украина сейчас также делает ставку на то, что удары по экономическим активам внутри России смогут увеличить стоимость войны для Кремля, а это, в конце концов, подтолкнет конфликт к урегулированию. Пока Трамп выразил поддержку этому подходу, призывая Украину этим летом «играть в наступление», а не просто защищать свою территорию.

В то же время эксперты сомневаются, что «Томагавки» могут изменить правила игры, поскольку Соединенные Штаты имеют лишь ограниченное количество наземных пусковых установок. Кроме того, в Москве угрозами уже предостерегают от новой эскалации.

Каких результатов следует ожидать?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация в Вашингтоне будет вести переговоры по закупке средств противовоздушной обороны и различных ракетных систем. Также Украина подготовила список вооружения, которое она хочет приобрести у Соединенных Штатов. Ожидается, что делегация также обсудит соглашение о продаже беспилотников украинского производства США.

Акцент Киева на заключении сделок с Вашингтоном показывает, что он научился разговаривать на языке транзакций господина Трампа. В то время как администрация Байдена потратила десятки миллиардов долларов на помощь Украине, администрация Трампа сосредоточилась на возможностях получения прибыли за счет инвестиций и продаж. Господин Зеленский использовал терминологию Трампа, назвав предложение по покупке средств ПВО и ракет «мегасделкой».

— пишет The New York Times.

Сейчас можно сделать вывод, что в ответ на решение РФ отказаться от переговоров, — напомним, что Москва ранее отказалась и от соглашения о полноценном прекращении огня, и от участия в трехсторонней встрече, — в США также меняют тон и тактику действий.

Существует мнение, что поддержка Украины может дать Трампу гораздо более быстрые результаты. И это будет лучше, чем «поддержка кого-то, кто не готов или не желает вести переговоры». Об этом отмечает Александр Краев, руководитель Североамериканской программы исследовательского института «Украинская призма».

Напомним

Соединенные Штаты могут предоставить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk, чего может быть недостаточно для длительных атак против России. В общей сложности США имеют 4150 таких ракет.

Премьер Венгрии Виктор Орбан напомнил, что несколько недель назад в Дании был представлен «военный план» Брюсселя в противодействии РФ, и заявил, что сам он предпочитает видеть «мирных венгров».

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Нью-Йорк Таймс
Вашингтон
Дональд Трамп
Дания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Виктор Орбан