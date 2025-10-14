$41.610.01
Ексклюзив
08:16 • 3470 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 3250 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 10299 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 12407 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24 • 14507 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03 • 17195 перегляди
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08 • 26973 перегляди
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59 • 34676 перегляди
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31 • 36282 перегляди
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26 • 30127 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Сполучені Штати можуть надати Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk, чого може бути недостатньо для тривалих атак проти росії. Загалом США мають 4150 таких ракет.

США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT

Сполучені Штати Америки можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk. Це навряд чи може змінити хід війни з росією, повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

За словами директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, Україна отримає обмежені можливості з отриманням партії ракет Tomahawk. Цього буде недостатньо для забезпечення тривалих, глибоких атак проти росії, йдеться в заяві.

Водночас колишній чиновник Пентагону Марк Кансіан заявив, що США мають загалом 4150 ракет Tomahawk.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність відправити Україні ракети Tomahawk, якщо росія не припинить війну. Він зазначив, що поговорить про це з російським диктатором володимиром путіним.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети Tomahawk у випадку передачі ЗСУ будуть застосовані виключно по військових цілях рф, включаючи НПЗ.

Нагадаємо

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 17 жовтня обговорять, яку зброю слід постачати Україні. Це стосується, у тому числі далекобійних ракет Tomahawk.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Financial Times
Пентагон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки