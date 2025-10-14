США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT

Сполучені Штати Америки можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk. Це навряд чи може змінити хід війни з росією, повідомляє Financial Times, передає УНН.

Деталі

За словами директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, Україна отримає обмежені можливості з отриманням партії ракет Tomahawk. Цього буде недостатньо для забезпечення тривалих, глибоких атак проти росії, йдеться в заяві.

Водночас колишній чиновник Пентагону Марк Кансіан заявив, що США мають загалом 4150 ракет Tomahawk.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність відправити Україні ракети Tomahawk, якщо росія не припинить війну. Він зазначив, що поговорить про це з російським диктатором володимиром путіним.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети Tomahawk у випадку передачі ЗСУ будуть застосовані виключно по військових цілях рф, включаючи НПЗ.

Нагадаємо

Президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 17 жовтня обговорять, яку зброю слід постачати Україні. Це стосується, у тому числі далекобійних ракет Tomahawk.