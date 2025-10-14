$41.610.01
Эксклюзив
08:16 • 3422 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 3148 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 10264 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 12375 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 14480 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
14 октября, 02:03 • 17179 просмотра
Трамп подтвердил встречу с Зеленским 17 октября и назвал Эрдогана помощником в окончании войны в Украине
13 октября, 19:08 • 26961 просмотра
Встреча в формате "Рамштайн" и Совет Украина-НАТО: дата и расписание
Эксклюзив
13 октября, 16:59 • 34670 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
13 октября, 16:31 • 36280 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
13 октября, 15:26 • 30125 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Соединенные Штаты могут предоставить Украине от 20 до 50 ракет Tomahawk, чего может быть недостаточно для длительных атак против россии. В общей сложности США имеют 4150 таких ракет.

США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT

Соединенные Штаты Америки могут передать Украине лишь от 20 до 50 ракет Tomahawk. Это вряд ли может изменить ход войны с россией, сообщает Financial Times, передает УНН.

Подробности

По словам директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, Украина получит ограниченные возможности с получением партии ракет Tomahawk. Этого будет недостаточно для обеспечения длительных, глубоких атак против россии, говорится в заявлении.

В то же время бывший чиновник Пентагона Марк Кансиан заявил, что США имеют в общей сложности 4150 ракет Tomahawk.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить Украине ракеты Tomahawk, если россия не прекратит войну. Он отметил, что поговорит об этом с российским диктатором владимиром путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты Tomahawk в случае передачи ВСУ будут применены исключительно по военным целям рф, включая НПЗ.

Напомним

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи 17 октября обсудят, какое оружие следует поставлять Украине. Это касается, в том числе дальнобойных ракет Tomahawk.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
