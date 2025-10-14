США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT

Соединенные Штаты Америки могут передать Украине лишь от 20 до 50 ракет Tomahawk. Это вряд ли может изменить ход войны с россией, сообщает Financial Times, передает УНН.

Подробности

По словам директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, Украина получит ограниченные возможности с получением партии ракет Tomahawk. Этого будет недостаточно для обеспечения длительных, глубоких атак против россии, говорится в заявлении.

В то же время бывший чиновник Пентагона Марк Кансиан заявил, что США имеют в общей сложности 4150 ракет Tomahawk.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отправить Украине ракеты Tomahawk, если россия не прекратит войну. Он отметил, что поговорит об этом с российским диктатором владимиром путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты Tomahawk в случае передачи ВСУ будут применены исключительно по военным целям рф, включая НПЗ.

Напомним

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи 17 октября обсудят, какое оружие следует поставлять Украине. Это касается, в том числе дальнобойных ракет Tomahawk.