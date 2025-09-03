$41.360.01
Ексклюзив
10:05
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
06:16
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
В МВС зміни у командуванні, Клименко отримав нового заступника: хто він

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив Сергія Науменка своїм новим заступником. Науменко відповідатиме за захист держкордону, керівництво Нацгвардією та розвиток авіаційної безпеки.

В МВС зміни у командуванні, Клименко отримав нового заступника: хто він

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оголосив про поповнення команди – його новим заступником став полковник поліції Сергій Науменко, який має багаторічний досвід служби та участі у бойових операціях. Про це Клименко повідомив у своєму Телеграм, пише УНН.

Деталі

Клименко підкреслив, що Науменко командував аеророзвідкою з перших днів повномасштабної війни, вчасно виявляючи ворога на підступах до Києва та сприяючи обороні столиці. Попри поранення під час артобстрілу в Рубіжному, він продовжив виконувати бойові завдання та брав участь у боях у Сіверськодонецьку, Лисичанську, Ізюмі, Балаклії, Куп’янську, Вугледарі, Марʼїнці та Бахмуті.

Тепер Сергій бере на себе відповідальність за такі напрямки діяльності МВС: формування та реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні. Координацію реалізації повноважень Міністра у військово-політичному та адміністративному керівництві Національною гвардією України. Функціонування та розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у діяльності Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС та НГУ 

– повідомив Клименко.

Міністр охарактеризував нового заступника як професійного та відповідального керівника, чий досвід і рішучість посилять роботу МВС та сприятимуть зміцненню безпеки держави.

Міненерго та МВС проводять спільні навчання у 17 регіонах для посилення готовності енергетичного сектору до надзвичайних ситуацій13.08.25, 16:11 • 4002 перегляди

Степан Гафтко

Суспільство
Державний кордон України
Електроенергія
Національна поліція України
Національна гвардія України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Державна прикордонна служба України
Ігор Клименко
Україна
Київ