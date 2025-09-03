В МВС зміни у командуванні, Клименко отримав нового заступника: хто він
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко призначив Сергія Науменка своїм новим заступником. Науменко відповідатиме за захист держкордону, керівництво Нацгвардією та розвиток авіаційної безпеки.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оголосив про поповнення команди – його новим заступником став полковник поліції Сергій Науменко, який має багаторічний досвід служби та участі у бойових операціях. Про це Клименко повідомив у своєму Телеграм, пише УНН.
Деталі
Клименко підкреслив, що Науменко командував аеророзвідкою з перших днів повномасштабної війни, вчасно виявляючи ворога на підступах до Києва та сприяючи обороні столиці. Попри поранення під час артобстрілу в Рубіжному, він продовжив виконувати бойові завдання та брав участь у боях у Сіверськодонецьку, Лисичанську, Ізюмі, Балаклії, Куп’янську, Вугледарі, Марʼїнці та Бахмуті.
Тепер Сергій бере на себе відповідальність за такі напрямки діяльності МВС: формування та реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні. Координацію реалізації повноважень Міністра у військово-політичному та адміністративному керівництві Національною гвардією України. Функціонування та розвиток єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у діяльності Нацполіції, Держприкордонслужби, ДСНС та НГУ
Міністр охарактеризував нового заступника як професійного та відповідального керівника, чий досвід і рішучість посилять роботу МВС та сприятимуть зміцненню безпеки держави.
