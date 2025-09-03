В МВД изменения в командовании, Клименко получил нового заместителя: кто он
Киев • УНН
Министр внутренних дел Игорь Клименко назначил Сергея Науменко своим новым заместителем. Науменко будет отвечать за защиту госграницы, руководство Нацгвардией и развитие авиационной безопасности.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объявил о пополнении команды – его новым заместителем стал полковник полиции Сергей Науменко, имеющий многолетний опыт службы и участия в боевых операциях. Об этом Клименко сообщил в своем Телеграм, пишет УНН.
Детали
Клименко подчеркнул, что Науменко командовал аэроразведкой с первых дней полномасштабной войны, своевременно выявляя врага на подступах к Киеву и способствуя обороне столицы. Несмотря на ранение во время артобстрела в Рубежном, он продолжил выполнять боевые задачи и участвовал в боях в Северодонецке, Лисичанске, Изюме, Балаклее, Купянске, Угледаре, Марьинке и Бахмуте.
Теперь Сергей берет на себя ответственность за следующие направления деятельности МВД: формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты государственной границы и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне. Координацию реализации полномочий Министра в военно-политическом и административном руководстве Национальной гвардией Украины. Функционирование и развитие единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты в деятельности Нацполиции, Госпогранслужбы, ГСЧС и НГУ
Министр охарактеризовал нового заместителя как профессионального и ответственного руководителя, чей опыт и решительность усилят работу МВД и будут способствовать укреплению безопасности государства.
Минэнерго и МВД проводят совместные учения в 17 регионах для усиления готовности энергетического сектора к чрезвычайным ситуациям13.08.25, 16:11 • 4002 просмотра