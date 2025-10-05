$41.280.00
Усі знеструмлені споживачі Запоріжжя та Одещини підключені до електропостачання

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Після нічної атаки на Запоріжжя, що знеструмила понад 73 тисячі абонентів, світло повернуто всім споживачам. На Одещині енергетики відновили живлення 56,6 тис. домогосподарств у 174 населених пунктах після негоди.

Усі знеструмлені споживачі Запоріжжя та Одещини підключені до електропостачання

Усі споживачі, які були знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя, заживлені. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

Він нагадав, що ворог позбавив світла понад 73 тисячі абонентів.

Дякую енергетикам за те, що повертаєте світло і надію

- написав Федоров.

Тим часом всі споживачі, які залишалися без світла через негоду на Одещині, підключені до електропостачання. Як повідомив керівинк ОВА Олег Кіпер, енергетики відновили живлення 56,6 тис. домогосподарств у 174 населених пунктах регіону.

"Наразі масових відключень немає. Фахівці працюють над окремими точковими заявками", - розповів Кіпер.

Нагадаємо

У ніч на неділю, 5 жовтня, росія здійснила масовану комбіновану атаку на Запоріжжя, використавши ударні безпілотники типу "Шахед" та керовані авіаційні бомби. Внаслідок щонайменше 10 влучань у місті виникли перебої з електро- та водопостачанням.

Через негоду в Одеській області було зафіксовано перебої з електропостачанням, станом на початок тижня без світла залишалися 27 населених пунктів.

