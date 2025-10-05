Все обесточенные потребители Запорожья и Одесской области подключены к электроснабжению
После ночной атаки на Запорожье, обесточившей более 73 тысяч абонентов, свет возвращен всем потребителям. В Одесской области энергетики восстановили питание 56,6 тыс. домохозяйств в 174 населенных пунктах после непогоды.
Все потребители, обесточенные в результате ночной вражеской атаки на Запорожье, подключены к электроснабжению. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Он напомнил, что враг лишил света более 73 тысяч абонентов.
— сказал Федоров.
Тем временем все потребители, остававшиеся без света из-за непогоды в Одесской области, подключены к электроснабжению. Как сообщил руководитель ОВА Олег Кипер, энергетики восстановили питание 56,6 тыс. домохозяйств в 174 населенных пунктах региона.
"Сейчас массовых отключений нет. Специалисты работают над отдельными точечными заявками", - рассказал Кипер.
В ночь на воскресенье, 5 октября, россия совершила массированную комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные беспилотники типа "Шахед" и управляемые авиационные бомбы. В результате по меньшей мере 10 попаданий в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением.
Из-за непогоды в Одесской области были зафиксированы перебои с электроснабжением, по состоянию на начало недели без света оставались 27 населенных пунктов.
