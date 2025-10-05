Атаки рф на Запорожье: число пострадавших возросло до 10, более 290 человек без газа
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье число пострадавших возросло до 10 человек. Двух человек, 60-летнего мужчину и 69-летнюю женщину, еще обследуют медики. Более 290 абонентов остались без газоснабжения из-за поврежденных газопроводов.
Из-за вражеской атаки на Запорожье количество пострадавших возросло до 10. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.
Подробности
Уже десять раненых: увеличивается количество людей, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Состояние большинства пострадавших позволяет амбулаторное лечение
Он отметил, что двух человек - 60-летнего мужчину и 69-летнюю женщину - еще обследуют медики.
Также он добавил, что более 290 абонентов остались без газоснабжения в результате ночной вражеской атаки на Запорожье.
Вражеский обстрел повредил газопроводы, также газ отключен от многоэтажки, которая больше всего пострадала в результате атаки
Дополнение
В ночь на воскресенье, 5 октября, россия совершила массированную комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные беспилотники типа "Шахед" и управляемые авиационные бомбы. В результате по меньшей мере 10 попаданий в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением. Зафиксированы попадания в жилые дома и пожары.
В результате атаки один человек погиб, есть раненые. Среди пострадавших 16-летняя девушка.