4 октября, 23:20 • 14579 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 47703 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 105445 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 95682 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 99714 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 123387 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 97536 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 45749 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 53345 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35664 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Атаки рф на Запорожье: число пострадавших возросло до 10, более 290 человек без газа

Киев • УНН

 • 398 просмотра

В результате вражеской атаки на Запорожье число пострадавших возросло до 10 человек. Двух человек, 60-летнего мужчину и 69-летнюю женщину, еще обследуют медики. Более 290 абонентов остались без газоснабжения из-за поврежденных газопроводов.

Атаки рф на Запорожье: число пострадавших возросло до 10, более 290 человек без газа

Из-за вражеской атаки на Запорожье количество пострадавших возросло до 10. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

Подробности

Уже десять раненых: увеличивается количество людей, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Состояние большинства пострадавших позволяет амбулаторное лечение

- написал Федоров.

Он отметил, что двух человек - 60-летнего мужчину и 69-летнюю женщину - еще обследуют медики.

Также он добавил, что более 290 абонентов остались без газоснабжения в результате ночной вражеской атаки на Запорожье.

Вражеский обстрел повредил газопроводы, также газ отключен от многоэтажки, которая больше всего пострадала в результате атаки

- написал Федоров.

Дополнение

В ночь на воскресенье, 5 октября, россия совершила массированную комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные беспилотники типа "Шахед" и управляемые авиационные бомбы. В результате по меньшей мере 10 попаданий в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением. Зафиксированы попадания в жилые дома и пожары.

В результате атаки один человек погиб, есть раненые. Среди пострадавших 16-летняя девушка.

Анна Мурашко

