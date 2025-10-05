Атаки рф на Запорожье: число пострадавших возросло до 10, более 290 человек без газа

Из-за вражеской атаки на Запорожье количество пострадавших возросло до 10. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

Уже десять раненых: увеличивается количество людей, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Состояние большинства пострадавших позволяет амбулаторное лечение

Он отметил, что двух человек - 60-летнего мужчину и 69-летнюю женщину - еще обследуют медики.

Также он добавил, что более 290 абонентов остались без газоснабжения в результате ночной вражеской атаки на Запорожье.

Вражеский обстрел повредил газопроводы, также газ отключен от многоэтажки, которая больше всего пострадала в результате атаки