Атаки рф на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла до 10, понад 290 людей без газу
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 10 осіб. Двох людей, 60-річного чоловіка та 69-річну жінку, ще обстежують медики. Понад 290 абонентів залишилися без газопостачання через пошкоджені газогони.
Через ворожу атаку на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 10. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Вже десять поранених: збільшується кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Стан більшості постраждалих дозволяє амбулаторне лікування
Він зазначив, що двох людей - 60-річного чоловіка та 69-річну жінку - ще обстежують медики.
Також він додав, що понад 290 абонентів залишилися без газопостачання внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя.
Ворожий обстріл пошкодив газогони, також газ відключено від багатоповерхівки, яка найбільше постраждала внаслідок атаки
Доповнення
У ніч на неділю, 5 жовтня, росія здійснила масовану комбіновану атаку на Запоріжжя, використавши ударні безпілотники типу "Шахед" та керовані авіаційні бомби. Внаслідок щонайменше 10 влучань у місті виникли перебої з електро- та водопостачанням. Зафіксовано влучання в житлові будинки та пожежі.
В результаті атаки одна людина загинула, є поранені. Серед постраждалих 16-річна дівчина.