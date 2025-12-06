Українську державу тримає українська армія, головний гарант нашого суверенітету - Буданов

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 09:02 • 10886 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 19140 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 21426 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 32017 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 42233 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 32925 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 61100 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 38583 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36846 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47345 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
80%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Що буде з ордером на арешт путіна в разі успіху мирних переговорів: роз'яснення МКС6 грудня, 06:31 • 4266 перегляди
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень6 грудня, 08:30 • 8440 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США10:17 • 7546 перегляди
Запорізька АЕС вночі залишилась без зовнішнього електропостачання - МАГАТЕ11:02 • 3880 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 7268 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 7400 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 29035 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 44154 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 61100 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 54244 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ігор Клименко
Рафаель Гроссі
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 24755 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 33116 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 35141 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 49087 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 48228 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Бук (ЗРК)
Дипломатка

Українську державу тримає українська армія, головний гарант нашого суверенітету - Буданов

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Головне управління розвідки привітало Збройні Сили України з Днем ЗСУ, назвавши їх основою державності та гарантією суверенітету. Начальник ГУР Кирило Буданов підкреслив, що на мужності військових тримається безпека України та Європи.

Українську державу тримає українська армія, головний гарант нашого суверенітету - Буданов

Головне управління розвідки привітали Збройні Сили України та підкреслили, що українська армія є основою державності й гарантією суверенітету. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Вчора, сьогодні і завжди - Збройні Сили України будуть головним гарантом нашого суверенітету. Українське військо встояло і дало відсіч сильному ворогу. Збройні Сили, усі Сили Оборони, усе українське суспільство захистили державу, врятували націю та здивували увесь світ. Від імені Головного управління розвідки вітаю усіх бійців Збройних Сил України

- сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

У зверненні наголошено, що безпека українських родин і Європи загалом тримається на мужності та характері військових. .

На вашій волі, характері й мужності сьогодні тримається безпека кожної української родини. Тримається безпека усієї Європи і наше спільне майбутнє. Стоїмо пліч-о-пліч. Памʼятаємо полеглих. Воюємо за Україну. Слава Збройним Силам України!

- підкреслив Буданов.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівником ГУР Кирилом Будановим, де обговорили безпекову та політичну ситуацію. Вони визначили важливі акценти для переговорного процесу. Буданов є учасником делегації України для переговорів зі США та іншими партнерами.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Кирило Буданов
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна