Українську державу тримає українська армія, головний гарант нашого суверенітету - Буданов
Київ • УНН
Головне управління розвідки привітало Збройні Сили України з Днем ЗСУ, назвавши їх основою державності та гарантією суверенітету. Начальник ГУР Кирило Буданов підкреслив, що на мужності військових тримається безпека України та Європи.
Вчора, сьогодні і завжди - Збройні Сили України будуть головним гарантом нашого суверенітету. Українське військо встояло і дало відсіч сильному ворогу. Збройні Сили, усі Сили Оборони, усе українське суспільство захистили державу, врятували націю та здивували увесь світ. Від імені Головного управління розвідки вітаю усіх бійців Збройних Сил України
У зверненні наголошено, що безпека українських родин і Європи загалом тримається на мужності та характері військових. .
На вашій волі, характері й мужності сьогодні тримається безпека кожної української родини. Тримається безпека усієї Європи і наше спільне майбутнє. Стоїмо пліч-о-пліч. Памʼятаємо полеглих. Воюємо за Україну. Слава Збройним Силам України!
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівником ГУР Кирилом Будановим, де обговорили безпекову та політичну ситуацію. Вони визначили важливі акценти для переговорного процесу. Буданов є учасником делегації України для переговорів зі США та іншими партнерами.