Українську державу тримає українська армія, головний гарант нашого суверенітету - Буданов

Головне управління розвідки привітали Збройні Сили України та підкреслили, що українська армія є основою державності й гарантією суверенітету. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Вчора, сьогодні і завжди - Збройні Сили України будуть головним гарантом нашого суверенітету. Українське військо встояло і дало відсіч сильному ворогу. Збройні Сили, усі Сили Оборони, усе українське суспільство захистили державу, врятували націю та здивували увесь світ. Від імені Головного управління розвідки вітаю усіх бійців Збройних Сил України - сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

У зверненні наголошено, що безпека українських родин і Європи загалом тримається на мужності та характері військових. .

На вашій волі, характері й мужності сьогодні тримається безпека кожної української родини. Тримається безпека усієї Європи і наше спільне майбутнє. Стоїмо пліч-о-пліч. Памʼятаємо полеглих. Воюємо за Україну. Слава Збройним Силам України! - підкреслив Буданов.

