Украинское государство держит украинская армия, главный гарант нашего суверенитета – Буданов

Главное управление разведки поздравило Вооруженные Силы Украины и подчеркнуло, что украинская армия является основой государственности и гарантией суверенитета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Вчера, сегодня и всегда - Вооруженные Силы Украины будут главным гарантом нашего суверенитета. Украинское войско устояло и дало отпор сильному врагу. Вооруженные Силы, все Силы Обороны, все украинское общество защитили государство, спасли нацию и удивили весь мир. От имени Главного управления разведки поздравляю всех бойцов Вооруженных Сил Украины - сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В обращении отмечено, что безопасность украинских семей и Европы в целом держится на мужестве и характере военных.

На вашей воле, характере и мужестве сегодня держится безопасность каждой украинской семьи. Держится безопасность всей Европы и наше общее будущее. Стоим плечом к плечу. Помним павших. Воюем за Украину. Слава Вооруженным Силам Украины! - подчеркнул Буданов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым, где обсудили ситуацию в сфере безопасности и политическую ситуацию. Они определили важные акценты для переговорного процесса. Буданов является участником делегации Украины для переговоров с США и другими партнерами.