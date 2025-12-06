$42.180.00
6 декабря, 09:02 • 10822 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 19015 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 21328 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 31913 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 42146 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 32877 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 61022 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 38567 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 36834 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47331 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
публикации
Эксклюзивы
Украинское государство держит украинская армия, главный гарант нашего суверенитета – Буданов

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Главное управление разведки поздравило Вооруженные Силы Украины с Днем ВСУ, назвав их основой государственности и гарантией суверенитета. Начальник ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что на мужестве военных держится безопасность Украины и Европы.

Главное управление разведки поздравило Вооруженные Силы Украины и подчеркнуло, что украинская армия является основой государственности и гарантией суверенитета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Вчера, сегодня и всегда - Вооруженные Силы Украины будут главным гарантом нашего суверенитета. Украинское войско устояло и дало отпор сильному врагу. Вооруженные Силы, все Силы Обороны, все украинское общество защитили государство, спасли нацию и удивили весь мир. От имени Главного управления разведки поздравляю всех бойцов Вооруженных Сил Украины

- сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В обращении отмечено, что безопасность украинских семей и Европы в целом держится на мужестве и характере военных.

На вашей воле, характере и мужестве сегодня держится безопасность каждой украинской семьи. Держится безопасность всей Европы и наше общее будущее. Стоим плечом к плечу. Помним павших. Воюем за Украину. Слава Вооруженным Силам Украины!

- подчеркнул Буданов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым, где обсудили ситуацию в сфере безопасности и политическую ситуацию. Они определили важные акценты для переговорного процесса. Буданов является участником делегации Украины для переговоров с США и другими партнерами.

Алла Киосак

