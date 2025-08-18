Українська армія після завершення війни не буде різко зменшуватись - Шмигаль

$41.340.11
Ексклюзив
11:50 • 9244 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
08:34 • 50520 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 62945 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 40417 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 59374 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 71788 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 132922 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 149680 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 92212 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 89082 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
Популярнi новини
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto18 серпня, 04:09 • 44170 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідкиPhotoVideo07:20 • 31448 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 40522 перегляди
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo10:02 • 35103 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 22378 перегляди
Публікації
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 23080 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 41335 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 50520 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 62945 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 132922 перегляди
УНН Lite
Українська армія після завершення війни не буде різко зменшуватись - Шмигаль

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що чисельність Сил оборони України після війни не буде різко зменшуватись. Це буде плановий та прорахований процес, який не буде швидким.

Українська армія після завершення війни не буде різко зменшуватись - Шмигаль

Чисельність Сил оборони України після завершення війни не буде різко зменшуватись. Це буде дуже плановий, дуже прорахований процес. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час презентації програми дій уряду, передає УНН.

Ми говоримо про те, якою має бути українська армія після завершення цієї війни. Перше, вона має бути контрактною та професійною. Друге, вона не буде зменшуватися різко після завершення цієї війни. Це буде дуже плановий, дуже прорахований процес і він буде не швидким. Третє, чи буде це мільйон, чи буде це 800 тис., чи якась інша сума, то ми зараз це обраховуємо і радимося з партнерами, який контингент ЗСУ має залишитися, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО

- сказав Шмигаль.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін запропонував припинити війну проти України в обмін на встановлення повного контролю над Донбасом, і президент США Дональд Трамп підтримує ці умови.

Павло Башинський

