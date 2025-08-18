Українська армія після завершення війни не буде різко зменшуватись - Шмигаль

Чисельність Сил оборони України після завершення війни не буде різко зменшуватись. Це буде дуже плановий, дуже прорахований процес. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час презентації програми дій уряду, передає УНН.

Ми говоримо про те, якою має бути українська армія після завершення цієї війни. Перше, вона має бути контрактною та професійною. Друге, вона не буде зменшуватися різко після завершення цієї війни. Це буде дуже плановий, дуже прорахований процес і він буде не швидким. Третє, чи буде це мільйон, чи буде це 800 тис., чи якась інша сума, то ми зараз це обраховуємо і радимося з партнерами, який контингент ЗСУ має залишитися, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО - сказав Шмигаль.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін запропонував припинити війну проти України в обмін на встановлення повного контролю над Донбасом, і президент США Дональд Трамп підтримує ці умови.