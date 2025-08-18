Украинская армия после завершения войны не будет резко уменьшаться - Шмыгаль

Численность Сил обороны Украины после завершения войны не будет резко уменьшаться. Это будет очень плановый, очень просчитанный процесс. Об этом заявил министр обороны Денис Шмыгаль во время презентации программы действий правительства, передает УНН.

Мы говорим о том, какой должна быть украинская армия после завершения этой войны. Первое, она должна быть контрактной и профессиональной. Второе, она не будет уменьшаться резко после завершения этой войны. Это будет очень плановый, очень просчитанный процесс и он будет не быстрым. Третье, будет ли это миллион, будет ли это 800 тыс., или какая-то другая сумма, то мы сейчас это рассчитываем и советуемся с партнерами, какой контингент ВСУ должен остаться, чтобы надежно защитить восточный фланг Европы, восточный фланг НАТО - сказал Шмыгаль.

Напомним

российский диктатор владимир путин предложил прекратить войну против Украины в обмен на установление полного контроля над Донбассом, и президент США Дональд Трамп поддерживает эти условия.