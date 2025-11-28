$42.190.11
15:39 • 10575 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 15974 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 23513 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 19500 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 16235 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 33721 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 21179 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18280 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 38177 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 20167 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Україна випробовує новий тактичний бронеавтомобіль "Десна" – мобільну 8-тонну платформу для фронту

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Українська компанія з озброєння представила новий броньований 8-тонний автомобіль під назвою "Десна".

Україна випробовує новий тактичний бронеавтомобіль "Десна" – мобільну 8-тонну платформу для фронту
Фото: УкрАрмоТех

Український оборонний сектор представив новий броньований автомобіль "Десна" 4×4, створений для потреб підрозділів, що працюють на передовій. Про це йдеться у матеріалі Defence-Blog, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, машину розробила приватна компанія UkrArmoTech як відповідь на сучасні вимоги війни. "Десна" має вагу до восьми тонн та призначена для виконання широкого спектра бойових завдань.

У компанії зазначають, що прототип отримав оптимальний рівень захисту, ергономіки та функціональності й має доповнити серію бронетехніки, яка вже використовується українськими військовими.

Модель вирізняється модульністю, постійним повним приводом і збалансованим розподілом ваги, що робить її придатною для складного бездоріжжя. Зовні вона нагадує французький Arquus Sherpa та південнокорейський KIA Raycolt KLTV, популярні серед армій НАТО.

Інженери вивчали найкращі зразки світових виробників і техніку, якою користується російська армія, щоб створити максимально практичну й живучість платформи.

Нині "Десна" пройшла етап кодифікаційних випробувань і готується до ширшої військової оцінки. Машина оснащена автоматичною трансмісією, потужним двигуном і використовує уніфіковані деталі з іншими моделями компанії, що спрощує ремонт на полі бою.

Степан Гафтко

Технології
Техніка
Війна в Україні
