Україна випробовує новий тактичний бронеавтомобіль "Десна" – мобільну 8-тонну платформу для фронту

Фото: УкрАрмоТех

Український оборонний сектор представив новий броньований автомобіль "Десна" 4×4, створений для потреб підрозділів, що працюють на передовій. Про це йдеться у матеріалі Defence-Blog, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, машину розробила приватна компанія UkrArmoTech як відповідь на сучасні вимоги війни. "Десна" має вагу до восьми тонн та призначена для виконання широкого спектра бойових завдань.

У компанії зазначають, що прототип отримав оптимальний рівень захисту, ергономіки та функціональності й має доповнити серію бронетехніки, яка вже використовується українськими військовими.

Модель вирізняється модульністю, постійним повним приводом і збалансованим розподілом ваги, що робить її придатною для складного бездоріжжя. Зовні вона нагадує французький Arquus Sherpa та південнокорейський KIA Raycolt KLTV, популярні серед армій НАТО.

Інженери вивчали найкращі зразки світових виробників і техніку, якою користується російська армія, щоб створити максимально практичну й живучість платформи.

Нині "Десна" пройшла етап кодифікаційних випробувань і готується до ширшої військової оцінки. Машина оснащена автоматичною трансмісією, потужним двигуном і використовує уніфіковані деталі з іншими моделями компанії, що спрощує ремонт на полі бою.

