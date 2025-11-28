$42.190.11
15:39 • 10554 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 15928 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 23467 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 19468 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 16209 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 33694 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 21174 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18278 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 38155 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 20164 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
Украина испытывает новый тактический бронеавтомобиль "Десна" – мобильную 8-тонную платформу для фронта

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Украинская оружейная компания представила новый бронированный 8-тонный автомобиль под названием "Десна".

Украина испытывает новый тактический бронеавтомобиль "Десна" – мобильную 8-тонную платформу для фронта
Фото: УкрАрмоТех

Украинский оборонный сектор представил новый бронированный автомобиль "Десна" 4×4, созданный для нужд подразделений, работающих на передовой. Об этом говорится в материале Defence-Blog, пишет УНН.

Подробности

По информации издания, машину разработала частная компания UkrArmoTech как ответ на современные требования войны. "Десна" имеет вес до восьми тонн и предназначена для выполнения широкого спектра боевых задач.

ч. Германия готовит логистический хаб для НАТО с помощью Lufthansa и Rheinmetall

В компании отмечают, что прототип получил оптимальный уровень защиты, эргономики и функциональности и должен дополнить серию бронетехники, которая уже используется украинскими военными.

Модель отличается модульностью, постоянным полным приводом и сбалансированным распределением веса, что делает ее пригодной для сложного бездорожья. Внешне она напоминает французский Arquus Sherpa и южнокорейский KIA Raycolt KLTV, популярные среди армий НАТО.

ч. Минобороны утвердило критерии для определения критически важных предприятий ОПК

Инженеры изучали лучшие образцы мировых производителей и технику, которой пользуется российская армия, чтобы создать максимально практичную и живучую платформу.

Сейчас "Десна" прошла этап кодификационных испытаний и готовится к более широкой военной оценке. Машина оснащена автоматической трансмиссией, мощным двигателем и использует унифицированные детали с другими моделями компании, что упрощает ремонт на поле боя.

ч. Арсенал украинской армии в октябре пополнился более чем сотней новых образцов вооружения и техники – Минобороны

Степан Гафтко

