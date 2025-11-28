Украина испытывает новый тактический бронеавтомобиль "Десна" – мобильную 8-тонную платформу для фронта

Фото: УкрАрмоТех

Украинский оборонный сектор представил новый бронированный автомобиль "Десна" 4×4, созданный для нужд подразделений, работающих на передовой. Об этом говорится в материале Defence-Blog, пишет УНН.

Подробности

По информации издания, машину разработала частная компания UkrArmoTech как ответ на современные требования войны. "Десна" имеет вес до восьми тонн и предназначена для выполнения широкого спектра боевых задач.

В компании отмечают, что прототип получил оптимальный уровень защиты, эргономики и функциональности и должен дополнить серию бронетехники, которая уже используется украинскими военными.

Модель отличается модульностью, постоянным полным приводом и сбалансированным распределением веса, что делает ее пригодной для сложного бездорожья. Внешне она напоминает французский Arquus Sherpa и южнокорейский KIA Raycolt KLTV, популярные среди армий НАТО.

Инженеры изучали лучшие образцы мировых производителей и технику, которой пользуется российская армия, чтобы создать максимально практичную и живучую платформу.

Сейчас "Десна" прошла этап кодификационных испытаний и готовится к более широкой военной оценке. Машина оснащена автоматической трансмиссией, мощным двигателем и использует унифицированные детали с другими моделями компании, что упрощает ремонт на поле боя.

