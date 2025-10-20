$41.730.10
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина Ганіча
Ексклюзив
14:23 • 13426 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 17742 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 27606 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 57866 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 28723 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 29606 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11213 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25856 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26401 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати Донбас
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна врятувала двох юнаків з окупації: один тікав від пропаганди, інший – від принижень

Київ • УНН

 • 552 перегляди

Двоє українських підлітків врятовані з тимчасово окупованих територій завдяки ініціативі Bring Kids Back UA. Хлопці, 18 та 20 років, вже возз'єдналися з родинами та починають нове життя в Україні.

Україна врятувала двох юнаків з окупації: один тікав від пропаганди, інший – від принижень

Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій ще двох підлітків. Наразі обидва хлопці вже зі своїми рідними, у безпеці, розпочинають нове життя у вільній Україні. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Двох українських підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA 

- повідомив Єрмак.

Деталі

За словами глави ОП, 18-річний хлопець жив у місті, де окупанти замінили українську шкільну програму на суцільну російську пропаганду, а спілкування українською стало небезпечним. Він бачив, як його вчителів змушували перейти на російські освітні стандарти, а військові приходили до шкіл із лекціями про "службу Родінє". Хлопець розумів, що єдиний варіант майбутнього там — це примусова мобілізація до армії окупанта. 20-річний хлопець провів під окупацією майже три роки. Він пережив ізоляцію, приниження, постійні перевірки та обшуки окупаційною владою. Його сестрі вдалося раніше виїхати на підконтрольну Україні територію, і саме вона переконала брата зробити цей крок.

Сьогодні обидва хлопці вже зі своїми рідними, у безпеці, розпочинають нове життя у вільній Україні. Дякую Українській мережі за права дитини та ініціативі Humanity, які допомогли врятувати цих хлопців. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей 

- резюмував Єрмак.

Антоніна Туманова

