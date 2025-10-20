Україна врятувала двох юнаків з окупації: один тікав від пропаганди, інший – від принижень
Київ • УНН
Двоє українських підлітків врятовані з тимчасово окупованих територій завдяки ініціативі Bring Kids Back UA. Хлопці, 18 та 20 років, вже возз'єдналися з родинами та починають нове життя в Україні.
Україні вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій ще двох підлітків. Наразі обидва хлопці вже зі своїми рідними, у безпеці, розпочинають нове життя у вільній Україні. Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Двох українських підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA
Деталі
За словами глави ОП, 18-річний хлопець жив у місті, де окупанти замінили українську шкільну програму на суцільну російську пропаганду, а спілкування українською стало небезпечним. Він бачив, як його вчителів змушували перейти на російські освітні стандарти, а військові приходили до шкіл із лекціями про "службу Родінє". Хлопець розумів, що єдиний варіант майбутнього там — це примусова мобілізація до армії окупанта. 20-річний хлопець провів під окупацією майже три роки. Він пережив ізоляцію, приниження, постійні перевірки та обшуки окупаційною владою. Його сестрі вдалося раніше виїхати на підконтрольну Україні територію, і саме вона переконала брата зробити цей крок.
Сьогодні обидва хлопці вже зі своїми рідними, у безпеці, розпочинають нове життя у вільній Україні. Дякую Українській мережі за права дитини та ініціативі Humanity, які допомогли врятувати цих хлопців. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх українських дітей
