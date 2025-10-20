Украина спасла двух юношей из оккупации: один бежал от пропаганды, другой – от унижений

Украине удалось спасти еще двух подростков с временно оккупированных территорий. Сейчас оба парня уже со своими родными, в безопасности, начинают новую жизнь в свободной Украине. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

По словам главы ОП, 18-летний парень жил в городе, где оккупанты заменили украинскую школьную программу на сплошную российскую пропаганду, а общение на украинском стало опасным. Он видел, как его учителей заставляли перейти на российские образовательные стандарты, а военные приходили в школы с лекциями о "службе Родине". Парень понимал, что единственный вариант будущего там — это принудительная мобилизация в армию оккупанта. 20-летний парень провел под оккупацией почти три года. Он пережил изоляцию, унижение, постоянные проверки и обыски оккупационными властями. Его сестре удалось раньше выехать на подконтрольную Украине территорию, и именно она убедила брата сделать этот шаг.

Сегодня оба парня уже со своими родными, в безопасности, начинают новую жизнь в свободной Украине. Спасибо Украинской сети за права ребенка и инициативе Humanity, которые помогли спасти этих парней. Выполняем задание Президента — вернуть всех украинских детей