Україна поінформувала дипломатів ЄС про затримання українських інкасаторів в Угорщині

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 17038 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 20019 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 21797 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 39042 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 19566 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 20332 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 19827 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 19161 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19674 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16989 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"6 березня, 09:52 • 21364 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 35284 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 26311 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 21698 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 14713 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46 • 14807 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 21836 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 39068 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 26444 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 35411 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Юлія Свириденко
Роберт Фіцо
Україна
Угорщина
Іран
Сполучені Штати Америки
Ірак
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video15:48 • 2990 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 27744 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 24548 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 26368 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 47520 перегляди
Україна поінформувала дипломатів ЄС про затримання українських інкасаторів в Угорщині

Київ • УНН

 • 352 перегляди

МЗС України провело брифінг для дипломатів ЄС та США, роз'яснюючи ситуацію із затриманням семи інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині. Українська сторона спростовує звинувачення Угорщини та закликає ЄС сприяти звільненню громадян.

Україна поінформувала дипломатів ЄС про затримання українських інкасаторів в Угорщині

У Міністерстві закордонних справ України відбувся брифінг для дипломатів країн ЄС та представника посольства США щодо ситуації з неправомірним затриманням українських інкасаторів в Угорщині. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

У заході взяли участь заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс, заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник та голова правління АТ "Ощадбанк" Юрій Каціон.

Під час брифінгу іноземним дипломатам повідомили деталі затримання семи громадян України – співробітників "Ощадбанку", які перевозили валютні цінності з Австрії до України. У МЗС наголосили, що транспортування готівки та банківських металів відбувалося з дотриманням норм міжнародного права, митного законодавства ЄС та двосторонніх угод.

Зазначається, що вантаж мав усі необхідні документи, які підтверджували його законне походження та призначення. Українська сторона також надала дипломатам факти, що спростовують звинувачення, висунуті угорською стороною.

Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс під час брифінгу наголосив на неприпустимості дій Угорщини, які, за оцінкою української сторони, мають характер політичного тиску.

Він також закликав дипломатів довести інформацію про ситуацію до Європейської комісії та урядів держав-членів ЄС, щоб сприяти якнайшвидшому звільненню українських громадян.

У МЗС викликали угорського дипломата для надання пояснень щодо захоплення інкасаторів 06.03.26, 19:21 • 1110 переглядiв

Контекст

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.

НБУ також випустив заяву щодо захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади інкасації на території Угорщини, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".

Угорщина на ранок 6 березня досі не надала доступу українським консулам до семи громадян, захоплених у Будапешті. Україна вимагає їхнього негайного звільнення та готує звернення до ЄС.

Голова НБУ Андрій Пишний направив команду до Будапешта для з'ясування ситуації із захопленими інкасаторськими бригадами та машинами Ощадбанку. Україна вимагає від Угорщини пояснень щодо затримання.

В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей". А згодом Будапешт заявив, що вже "вислав" сімох українців, затриманих з інкасаторськими авто.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
Дипломатка
Золото
Ощадбанк
Національний банк України
Європейська комісія
Австрія
Європейський Союз
Андрій Пишний
Угорщина
Будапешт
Україна