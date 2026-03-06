Україна поінформувала дипломатів ЄС про затримання українських інкасаторів в Угорщині
МЗС України провело брифінг для дипломатів ЄС та США, роз'яснюючи ситуацію із затриманням семи інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині. Українська сторона спростовує звинувачення Угорщини та закликає ЄС сприяти звільненню громадян.
У Міністерстві закордонних справ України відбувся брифінг для дипломатів країн ЄС та представника посольства США щодо ситуації з неправомірним затриманням українських інкасаторів в Угорщині. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
Деталі
У заході взяли участь заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс, заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник та голова правління АТ "Ощадбанк" Юрій Каціон.
Під час брифінгу іноземним дипломатам повідомили деталі затримання семи громадян України – співробітників "Ощадбанку", які перевозили валютні цінності з Австрії до України. У МЗС наголосили, що транспортування готівки та банківських металів відбувалося з дотриманням норм міжнародного права, митного законодавства ЄС та двосторонніх угод.
Зазначається, що вантаж мав усі необхідні документи, які підтверджували його законне походження та призначення. Українська сторона також надала дипломатам факти, що спростовують звинувачення, висунуті угорською стороною.
Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс під час брифінгу наголосив на неприпустимості дій Угорщини, які, за оцінкою української сторони, мають характер політичного тиску.
Він також закликав дипломатів довести інформацію про ситуацію до Європейської комісії та урядів держав-членів ЄС, щоб сприяти якнайшвидшому звільненню українських громадян.
Контекст
Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.
НБУ також випустив заяву щодо захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади інкасації на території Угорщини, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".
Угорщина на ранок 6 березня досі не надала доступу українським консулам до семи громадян, захоплених у Будапешті. Україна вимагає їхнього негайного звільнення та готує звернення до ЄС.
Голова НБУ Андрій Пишний направив команду до Будапешта для з'ясування ситуації із захопленими інкасаторськими бригадами та машинами Ощадбанку. Україна вимагає від Угорщини пояснень щодо затримання.
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей". А згодом Будапешт заявив, що вже "вислав" сімох українців, затриманих з інкасаторськими авто.