У МЗС викликали угорського дипломата для надання пояснень щодо захоплення інкасаторів

Сьогодні, 6 березня, до Міністерства закордонних справ України було вчергове викликано в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні для надання пояснень щодо захоплення українських інкасаторів в Угорщині. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

6 березня до Міністерства закордонних справ України було вчергове викликано в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні для надання пояснень щодо обставин та правових підстав затримання співробітників державного "Ощадбанку", які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти й цінності в межах регулярних перевезень між державними банками - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що угорському дипломату було наголошено, що українська сторона вважає такі дії неправомірними, вимагає негайного консульського допуску до незаконно затриманих громадян України та їх невідкладного звільнення, а також повернення державного майна.

Захоплення заручників і крадіжка майна не залишаться без відповіді. Україна залишає за собою право на заходи реагування, зокрема ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів проти причетних до викрадення наших громадян, задіяння необхідних міжнародно-правових механізмів - додали в МЗС.

У міністерстві наголосили, що намагання Угорщини втягнути нашу державу в свою виборчу кампанію та внутрішню політику неприпустимі. Україна прагне розвивати добросусідські, партнерські відносини з усіма сусідніми державами ЄС і НАТО, сподівається на повернення Угорщини до конструктивного русла співпраці.

Україна попередила Угорщину щодо можливих санкцій через захоплення українців та анонсувала скликання іноземного дипкорпусу

Контекст

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.

НБУ також випустив заяву щодо захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади інкасації на території Угорщини, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".

Угорщина на ранок 6 березня досі не надала доступу українським консулам до семи громадян, захоплених у Будапешті. Україна вимагає їхнього негайного звільнення та готує звернення до ЄС.

Голова НБУ Андрій Пишний направив команду до Будапешта для з'ясування ситуації із захопленими інкасаторськими бригадами та машинами Ощадбанку. Україна вимагає від Угорщини пояснень щодо затримання.

В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей". А згодом Будапешт заявив, що вже "вислав" сімох українців, затриманих з інкасаторськими авто.