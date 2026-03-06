У МЗС викликали угорського дипломата для надання пояснень щодо захоплення інкасаторів

$43.810.09
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 16651 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 19570 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 35485 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 18090 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 19569 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 19260 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 18882 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19454 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 16787 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Пишний
Юлія Свириденко
Роберт Фіцо
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Іран
Будапешт
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство
У МЗС викликали угорського дипломата для надання пояснень щодо захоплення інкасаторів

Київ • УНН

 • 246 перегляди

МЗС України вчергове викликало в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини для пояснень щодо затримання співробітників "Ощадбанку" з інкасаторськими автомобілями.

У МЗС викликали угорського дипломата для надання пояснень щодо захоплення інкасаторів

Сьогодні, 6 березня, до Міністерства закордонних справ України було вчергове викликано в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні для надання пояснень щодо захоплення українських інкасаторів в Угорщині. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН

6 березня до Міністерства закордонних справ України було вчергове викликано в.о. тимчасового повіреного у справах посольства Угорщини в Україні для надання пояснень щодо обставин та правових підстав затримання співробітників державного "Ощадбанку", які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти й цінності в межах регулярних перевезень між державними банками 

- йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що угорському дипломату було наголошено, що українська сторона вважає такі дії неправомірними, вимагає негайного консульського допуску до незаконно затриманих громадян України та їх невідкладного звільнення, а також повернення державного майна.

Захоплення заручників і крадіжка майна не залишаться без відповіді. Україна залишає за собою право на заходи реагування, зокрема ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів проти причетних до викрадення наших громадян, задіяння необхідних міжнародно-правових механізмів 

- додали в МЗС. 

У міністерстві наголосили, що намагання Угорщини втягнути нашу державу в свою виборчу кампанію та внутрішню політику неприпустимі. Україна прагне розвивати добросусідські, партнерські відносини з усіма сусідніми державами ЄС і НАТО, сподівається на повернення Угорщини до конструктивного русла співпраці.

Україна попередила Угорщину щодо можливих санкцій через захоплення українців та анонсувала скликання іноземного дипкорпусу06.03.26, 15:21 • 3018 переглядiв

Контекст

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.

НБУ також випустив заяву щодо захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади інкасації на території Угорщини, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".

Угорщина на ранок 6 березня досі не надала доступу українським консулам до семи громадян, захоплених у Будапешті. Україна вимагає їхнього негайного звільнення та готує звернення до ЄС.

Голова НБУ Андрій Пишний направив команду до Будапешта для з'ясування ситуації із захопленими інкасаторськими бригадами та машинами Ощадбанку. Україна вимагає від Угорщини пояснень щодо затримання.

В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей". А згодом Будапешт заявив, що вже "вислав" сімох українців, затриманих з інкасаторськими авто.

Павло Башинський

