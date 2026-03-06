В МИД вызвали венгерского дипломата для дачи объяснений по поводу захвата инкассаторов

Сегодня, 6 марта, в Министерство иностранных дел Украины был в очередной раз вызван и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине для дачи объяснений относительно захвата украинских инкассаторов в Венгрии. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

6 марта в Министерство иностранных дел Украины был в очередной раз вызван и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине для дачи объяснений относительно обстоятельств и правовых оснований задержания сотрудников государственного "Ощадбанка", которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками - говорится в сообщении.

Отмечается, что венгерскому дипломату было подчеркнуто, что украинская сторона считает такие действия неправомерными, требует немедленного консульского допуска к незаконно задержанным гражданам Украины и их безотлагательного освобождения, а также возвращения государственного имущества.

Захват заложников и кража имущества не останутся без ответа. Украина оставляет за собой право на меры реагирования, в том числе инициирование санкций и других ограничительных мер против причастных к похищению наших граждан, задействование необходимых международно-правовых механизмов - добавили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что попытки Венгрии втянуть наше государство в свою избирательную кампанию и внутреннюю политику недопустимы. Украина стремится развивать добрососедские, партнерские отношения со всеми соседними государствами ЕС и НАТО, надеется на возвращение Венгрии в конструктивное русло сотрудничества.

Украина предупредила Венгрию о возможных санкциях из-за захвата украинцев и анонсировала созыв иностранного дипкорпуса

Контекст

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.

НБУ также выпустил заявление относительно захвата инкассаторских машин Ощадбанка и незаконного удержания сотрудников бригады инкассации на территории Венгрии, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".

Венгрия на утро 6 марта до сих пор не предоставила доступа украинским консулам к семи гражданам, захваченным в Будапеште. Украина требует их немедленного освобождения и готовит обращение в ЕС.

Глава НБУ Андрей Пышный направил команду в Будапешт для выяснения ситуации с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка. Украина требует от Венгрии объяснений относительно задержания.

В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег". А впоследствии Будапешт заявил, что уже "выслал" семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими авто.