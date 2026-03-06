В МИД вызвали венгерского дипломата для дачи объяснений по поводу захвата инкассаторов

$43.810.09
15:35
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
13:05
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег"6 марта, 09:52
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене13:09
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране12:50
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Роберт Фицо
Украина
Венгрия
Иран
Соединённые Штаты
Ирак
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto5 марта, 11:40
Социальная сеть
Техника
Золото
Дипломатка
Отопление

В МИД вызвали венгерского дипломата для дачи объяснений по поводу захвата инкассаторов

Киев • УНН

 • 994 просмотра

МИД Украины в очередной раз вызвал и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии для объяснений по поводу задержания сотрудников "Ощадбанка" с инкассаторскими автомобилями.

В МИД вызвали венгерского дипломата для дачи объяснений по поводу захвата инкассаторов

Сегодня, 6 марта, в Министерство иностранных дел Украины был в очередной раз вызван и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине для дачи объяснений относительно захвата украинских инкассаторов в Венгрии. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН

6 марта в Министерство иностранных дел Украины был в очередной раз вызван и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине для дачи объяснений относительно обстоятельств и правовых оснований задержания сотрудников государственного "Ощадбанка", которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в рамках регулярных перевозок между государственными банками 

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что венгерскому дипломату было подчеркнуто, что украинская сторона считает такие действия неправомерными, требует немедленного консульского допуска к незаконно задержанным гражданам Украины и их безотлагательного освобождения, а также возвращения государственного имущества.

Захват заложников и кража имущества не останутся без ответа. Украина оставляет за собой право на меры реагирования, в том числе инициирование санкций и других ограничительных мер против причастных к похищению наших граждан, задействование необходимых международно-правовых механизмов 

- добавили в МИД. 

В министерстве подчеркнули, что попытки Венгрии втянуть наше государство в свою избирательную кампанию и внутреннюю политику недопустимы. Украина стремится развивать добрососедские, партнерские отношения со всеми соседними государствами ЕС и НАТО, надеется на возвращение Венгрии в конструктивное русло сотрудничества.

Украина предупредила Венгрию о возможных санкциях из-за захвата украинцев и анонсировала созыв иностранного дипкорпуса06.03.26, 15:21 • 3164 просмотра

Контекст

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.

НБУ также выпустил заявление относительно захвата инкассаторских машин Ощадбанка и незаконного удержания сотрудников бригады инкассации на территории Венгрии, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".

Венгрия на утро 6 марта до сих пор не предоставила доступа украинским консулам к семи гражданам, захваченным в Будапеште. Украина требует их немедленного освобождения и готовит обращение в ЕС.

Глава НБУ Андрей Пышный направил команду в Будапешт для выяснения ситуации с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка. Украина требует от Венгрии объяснений относительно задержания.

В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег". А впоследствии Будапешт заявил, что уже "выслал" семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими авто.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира