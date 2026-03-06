Украина предупредила Венгрию о возможных санкциях из-за захвата украинцев и анонсировала созыв иностранного дипкорпуса

Украина оставляет за собой право инициировать санкции против причастных к захвату украинцев в Венгрии и созывает иностранный дипкорпус, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в пятницу в X, пишет УНН.

Детали

"Политические заявления венгерских чиновников сегодня утром свидетельствуют, что задержание семи граждан Украины в Будапеште было частью шантажа и избирательной кампании Венгрии. Список требований Орбана к Украине сегодня утром был особенно показательным. Именно так обычно и происходит после того, как людей берут в заложники: выдвигаются требования. Мы не будем терпеть этот государственный бандитизм", - подчеркнул Сибига.

Все, кто ответственен за захват и удержание наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности. Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры, включая введение санкций и других ограничительных мер. Мы снова требуем от Венгрии прекратить втягивать Украину в свою внутреннюю политику и избирательную кампанию - подчеркнул глава МИД Украины

Сибига указал, что "мы ожидаем решительных ответов от наших партнеров". "Мы также соберем иностранный дипломатический корпус в МИД Украины, чтобы проинформировать их о неприемлемых действиях Венгрии, опровергнуть абсурдные обвинения и призвать к поддержке в требовании привлечь виновных к ответственности", - отметил министр.

Контекст

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.

НБУ также выпустил заявление относительно захвата инкассаторских машин Ощадбанка и незаконного удержания сотрудников бригады инкассации на территории Венгрии, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".

Венгрия на утро 6 марта до сих пор не предоставила доступа украинским консулам к семи гражданам, захваченным в Будапеште. Украина требует их немедленного освобождения и готовит обращение в ЕС.

Глава НБУ Андрей Пышный направил команду в Будапешт для выяснения ситуации с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка. Украина требует от Венгрии объяснений относительно задержания.

В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег". А затем Будапешт заявил, что уже "выслал" семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими авто.

