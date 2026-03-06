$43.810.09
Украина проинформировала дипломатов ЕС о задержании украинских инкассаторов в Венгрии

Киев • УНН

 • 380 просмотра

МИД Украины провел брифинг для дипломатов ЕС и США, разъясняя ситуацию с задержанием семи инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии. Украинская сторона опровергает обвинения Венгрии и призывает ЕС содействовать освобождению граждан.

Украина проинформировала дипломатов ЕС о задержании украинских инкассаторов в Венгрии

В Министерстве иностранных дел Украины состоялся брифинг для дипломатов стран ЕС и представителя посольства США относительно ситуации с неправомерным задержанием украинских инкассаторов в Венгрии. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Олейник и председатель правления АО "Ощадбанк" Юрий Кацион.

Во время брифинга иностранным дипломатам сообщили детали задержания семи граждан Украины – сотрудников "Ощадбанка", которые перевозили валютные ценности из Австрии в Украину. В МИД подчеркнули, что транспортировка наличных средств и банковских металлов происходила с соблюдением норм международного права, таможенного законодательства ЕС и двусторонних соглашений.

Отмечается, что груз имел все необходимые документы, подтверждающие его законное происхождение и назначение. Украинская сторона также предоставила дипломатам факты, опровергающие обвинения, выдвинутые венгерской стороной.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис во время брифинга подчеркнул недопустимость действий Венгрии, которые, по оценке украинской стороны, носят характер политического давления.

Он также призвал дипломатов довести информацию о ситуации до Европейской комиссии и правительств государств-членов ЕС, чтобы способствовать скорейшему освобождению украинских граждан.

В МИД вызвали венгерского дипломата для дачи объяснений по поводу захвата инкассаторов06.03.26, 19:21 • 1126 просмотров

Контекст

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта. В машинах перевозили 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 килограммов золота.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил захват семерых сотрудников Ощадбанка силовыми структурами Венгрии в Будапеште. Украина расценивает это как преступный захват заложников и готовит обращение в ЕС.

НБУ также выпустил заявление относительно захвата инкассаторских машин Ощадбанка и незаконного удержания сотрудников бригады инкассации на территории Венгрии, указав, что "требует от властей Венгрии немедленного освобождения граждан Украины и официального объяснения причин их задержания, а также предоставления информации о местонахождении инкассаторских авто и соответствующего груза".

Венгрия на утро 6 марта до сих пор не предоставила доступа украинским консулам к семи гражданам, захваченным в Будапеште. Украина требует их немедленного освобождения и готовит обращение в ЕС.

Глава НБУ Андрей Пышный направил команду в Будапешт для выяснения ситуации с захваченными инкассаторскими бригадами и машинами Ощадбанка. Украина требует от Венгрии объяснений относительно задержания.

В Венгрии заявили, что задержали украинцев с инкассаторскими авто по делу об "отмывании денег". А впоследствии Будапешт заявил, что уже "выслал" семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими авто.

Андрей Тимощенков

