Україна підтримає енергетичне перемир'я, якщо росія припинить удари - журналіст

$42.770.19
51.230.00
ukenru
19:28 • 552 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 2978 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 8442 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
13:51 • 13910 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 24747 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 23401 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 27679 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 25180 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 18884 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 20540 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
3.7м/с
90%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Доходи росії від нафти різко впали на тлі санкцій - FT29 січня, 10:00 • 6996 перегляди
Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУPhoto29 січня, 12:30 • 5250 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі14:13 • 29289 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 13079 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 7308 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 8442 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 7350 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo15:15 • 13094 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 73469 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 101818 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Абу-Дабі
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 1870 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 2474 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 29311 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 55290 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 52535 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа
Instagram

Україна підтримає енергетичне перемир'я, якщо росія припинить удари - журналіст

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Ідея енергетичного перемир'я між Україною та росією обговорювалася в Абу-Дабі. Київ підтримає припинення ударів, якщо москва не атакуватиме українські об'єкти.

Україна підтримає енергетичне перемир'я, якщо росія припинить удари - журналіст

Вперше ідею енергетичного перемир'я між Україною та росією було обговорено під час зустрічі в Абу-Дабі минулими вихідними. Як повідомив високопоставлений український чиновник, якщо москва не буде наносити удари по Україні, то Київ підтримає це.  Про це пише журналіст FT Крістофер Міллер, передає УНН.

"Американські та українські чиновники вперше обговорили ідею "енергетичного перемир'я" під час мирних переговорів в Абу-Дабі минулих вихідних", - написав Міллер. 

Він зазначив, що, за словами джерел, це була ідея американської делегації, щоб Україна та росія домовилися припинити удари по енергетичних об'єктах одна одної як жест доброї волі та крок до деескалації в умовах суперечливих мирних переговорів.

За його словами, українські чиновники повідомили  що кілька попередніх спроб з їхнього боку забезпечити тимчасове перемир'я з росією зазнали невдачі. Натомість, рої дронів і ракет продовжували щодня атакувати критичну інфраструктуру, оскільки росія намагається змусити Україну підкоритися.

Окрім того, він додав, шо високопоставлений чиновник заявив, що Київ ще не отримав підтвердження того, що енергетичне перемир'я, про яке, за словами Трампа, він домовився з путіним, дійсно встановлено. 

"Якщо росія не буде наносити удари по Україні, то Україна підтримає це. Україна не буде завдавати ударів у відповідь", - додало джерело. 

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що команди в ОАЕ говорили про енергетичне перемир'я. Глава держави розраховує, що "домовленості будуть виконуватись".

Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня 29.01.26, 19:33 • 2268 переглядiв

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Володимир Путін
Financial Times
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна