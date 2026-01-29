Україна підтримає енергетичне перемир'я, якщо росія припинить удари - журналіст

Вперше ідею енергетичного перемир'я між Україною та росією було обговорено під час зустрічі в Абу-Дабі минулими вихідними. Як повідомив високопоставлений український чиновник, якщо москва не буде наносити удари по Україні, то Київ підтримає це. Про це пише журналіст FT Крістофер Міллер, передає УНН.

"Американські та українські чиновники вперше обговорили ідею "енергетичного перемир'я" під час мирних переговорів в Абу-Дабі минулих вихідних", - написав Міллер.

Він зазначив, що, за словами джерел, це була ідея американської делегації, щоб Україна та росія домовилися припинити удари по енергетичних об'єктах одна одної як жест доброї волі та крок до деескалації в умовах суперечливих мирних переговорів.

За його словами, українські чиновники повідомили що кілька попередніх спроб з їхнього боку забезпечити тимчасове перемир'я з росією зазнали невдачі. Натомість, рої дронів і ракет продовжували щодня атакувати критичну інфраструктуру, оскільки росія намагається змусити Україну підкоритися.

Окрім того, він додав, шо високопоставлений чиновник заявив, що Київ ще не отримав підтвердження того, що енергетичне перемир'я, про яке, за словами Трампа, він домовився з путіним, дійсно встановлено.

"Якщо росія не буде наносити удари по Україні, то Україна підтримає це. Україна не буде завдавати ударів у відповідь", - додало джерело.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що команди в ОАЕ говорили про енергетичне перемир'я. Глава держави розраховує, що "домовленості будуть виконуватись".

Трамп заявив, що особисто попросив путіна не обстрілювати Україну протягом тижня