Украина поддержит энергетическое перемирие, если россия прекратит удары - журналист

Впервые идея энергетического перемирия между Украиной и россией была обсуждена во время встречи в Абу-Даби в минувшие выходные. Как сообщил высокопоставленный украинский чиновник, если москва не будет наносить удары по Украине, то Киев поддержит это. Об этом пишет журналист FT Кристофер Миллер, передает УНН.

"Американские и украинские чиновники впервые обсудили идею "энергетического перемирия" во время мирных переговоров в Абу-Даби в минувшие выходные", - написал Миллер.

Он отметил, что, по словам источников, это была идея американской делегации, чтобы Украина и россия договорились прекратить удары по энергетическим объектам друг друга как жест доброй воли и шаг к деэскалации в условиях противоречивых мирных переговоров.

По его словам, украинские чиновники сообщили, что несколько предыдущих попыток с их стороны обеспечить временное перемирие с Россией потерпели неудачу. Вместо этого рои дронов и ракет продолжали ежедневно атаковать критическую инфраструктуру, поскольку россия пытается заставить Украину подчиниться.

Кроме того, он добавил, что высокопоставленный чиновник заявил, что Киев еще не получил подтверждения того, что энергетическое перемирие, о котором, по словам Трампа, он договорился с путиным, действительно установлено.

"Если россия не будет наносить удары по Украине, то Украина поддержит это. Украина не будет наносить удары в ответ", - добавил источник.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команды в ОАЭ говорили об энергетическом перемирии. Глава государства рассчитывает, что "договоренности будут выполняться".

Трамп заявил, что лично попросил путина не обстреливать Украину в течение недели