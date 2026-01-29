$42.770.19
19:28
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
Украина поддержит энергетическое перемирие, если россия прекратит удары - журналист

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Идея энергетического перемирия между Украиной и россией обсуждалась в Абу-Даби. Киев поддержит прекращение ударов, если москва не будет атаковать украинские объекты.

Украина поддержит энергетическое перемирие, если россия прекратит удары - журналист

Впервые идея энергетического перемирия между Украиной и россией была обсуждена во время встречи в Абу-Даби в минувшие выходные. Как сообщил высокопоставленный украинский чиновник, если москва не будет наносить удары по Украине, то Киев поддержит это. Об этом пишет журналист FT Кристофер Миллер, передает УНН.

"Американские и украинские чиновники впервые обсудили идею "энергетического перемирия" во время мирных переговоров в Абу-Даби в минувшие выходные", - написал Миллер.

Он отметил, что, по словам источников, это была идея американской делегации, чтобы Украина и россия договорились прекратить удары по энергетическим объектам друг друга как жест доброй воли и шаг к деэскалации в условиях противоречивых мирных переговоров.

По его словам, украинские чиновники сообщили, что несколько предыдущих попыток с их стороны обеспечить временное перемирие с Россией потерпели неудачу. Вместо этого рои дронов и ракет продолжали ежедневно атаковать критическую инфраструктуру, поскольку россия пытается заставить Украину подчиниться.

Кроме того, он добавил, что высокопоставленный чиновник заявил, что Киев еще не получил подтверждения того, что энергетическое перемирие, о котором, по словам Трампа, он договорился с путиным, действительно установлено.

"Если россия не будет наносить удары по Украине, то Украина поддержит это. Украина не будет наносить удары в ответ", - добавил источник.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что команды в ОАЭ говорили об энергетическом перемирии. Глава государства рассчитывает, что "договоренности будут выполняться".

Павел Башинский

