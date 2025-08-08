Україна, Молдова та Румунія створюють новий формат співпраці: МОЗ озвучило деталі
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії зустрілися у Чернівцях. Вони домовилися про інституціоналізацію формату "Україна-Молдова-Румунія" та назвали його "Одеський трикутник".
У п’ятницю, 8 серпня, у Чернівцях відбулася зустріч на рівні міністрів закордонних справ у форматі "Україна-Молдова-Румунія". Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Деталі
У заході взяли участь:
- Андрій Сибіга - міністр закордонних справ України;
- Міхай Попшой - віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Молдови;
- Оана-Сільвія Цою - міністр закордонних справ Румунії;
- Радослав Сікорський - міністр закордонних справ Польщі;
- Кястутіс Будріс - міністр закордонних справ Литви.
Польський і литовський міністри доєднались до зустрічі в онлайн-форматі. Сторони досягли рішення про збільшення інституціоналізації формату "Україна-Молдова-Румунія".
Дипломати узгодили, що відтепер тристоронній формат матиме назву "Одеський трикутник" на честь міста, де він був створений у 2022 році.
За результатами зустрічі міністри закордонних справ України, Молдови і Румунії підписали спільну заяву.
Нагадаємо
Україна та Румунія домовилися активізувати роботу над спільними інфраструктурними проєктами, зокрема будівництвом мосту через річку Тису.
Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про запуск тестового залізничного сполучення Київ-Бухарест.