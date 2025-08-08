Україна, Молдова та Румунія створюють новий формат співпраці: МОЗ озвучило деталі

$41.460.15
48.280.01
ukenru
15:03 • 8246 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 29845 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00 • 43735 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 30911 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49 • 64414 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 55176 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 42756 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 34378 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 72031 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 25086 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
42%
754мм
Популярнi новини
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту8 серпня, 06:38 • 56460 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України8 серпня, 07:29 • 59793 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації8 серпня, 08:20 • 79906 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 62987 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 23918 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo14:38 • 29883 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 24691 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
13:00 • 43770 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 63976 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 72047 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Індія
Крим
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 63976 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 151305 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 166689 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 173103 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 162376 перегляди
Актуальне
С-400
MIM-104 Patriot
Forbes
Мі-8
Ґардіан

Україна, Молдова та Румунія створюють новий формат співпраці: МОЗ озвучило деталі

Київ • УНН

 • 978 перегляди

Міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії зустрілися у Чернівцях. Вони домовилися про інституціоналізацію формату "Україна-Молдова-Румунія" та назвали його "Одеський трикутник".

Україна, Молдова та Румунія створюють новий формат співпраці: МОЗ озвучило деталі

У п’ятницю, 8 серпня, у Чернівцях відбулася зустріч на рівні міністрів закордонних справ у форматі "Україна-Молдова-Румунія". Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Деталі

У заході взяли участь:

  • Андрій Сибіга - міністр закордонних справ України;
    • Міхай Попшой - віце-прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Молдови;
      • Оана-Сільвія Цою - міністр закордонних справ Румунії;
        • Радослав Сікорський - міністр закордонних справ Польщі;
          • Кястутіс Будріс - міністр закордонних справ Литви.

            Польський і литовський міністри доєднались до зустрічі в онлайн-форматі. Сторони досягли рішення про збільшення інституціоналізації формату "Україна-Молдова-Румунія".

            Дипломати узгодили, що відтепер тристоронній формат матиме назву "Одеський трикутник" на честь міста, де він був створений у 2022 році.

            За результатами зустрічі міністри закордонних справ України, Молдови і Румунії підписали спільну заяву.

            Нагадаємо

            Україна та Румунія домовилися активізувати роботу над спільними інфраструктурними проєктами, зокрема будівництвом мосту через річку Тису.

            Також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про запуск тестового залізничного сполучення Київ-Бухарест.

            Євген Устименко

            ПолітикаНовини Світу
            Андрій Сибіга
            Радослав Сікорський
            Бухарест
            Литва
            Румунія
            Україна
            Молдова
            Чернівці
            Одеса
            Київ
            Польща