Залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом запускається у тестовому режимі вже сьогодні - Сибіга
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про запуск тестового залізничного сполучення Київ-Бухарест. Два вагони вирушають до Румунії через Кишинів, повертаючись до Києва завтра.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні, 7 серпня, оголосив, що у тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та столицею Румунії Бухарестом. Про це Сибіга заявив під час спілкування зі ЗМІ разом з главою МЗС Румунії Оаною-Сільвією Цою, передає кореспондент УНН.
Вже сьогодні в тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва. Усі ці проекти мають працювати на благо громадян наших країн, в тому числі українській громаді в Румунії та румунській громаді в Україні, які в нас там добре сусідствують між нашими державами
Нагадаємо
У серпні Укрзалізниця фіксує рекордну кількість запитів на залізничні квитки — понад 4–5 охочих на кожне доступне місце. Компанія вперше публічно відкрила тижневу статистику, аби пояснити, чому квитки так швидко розкуповують і як планують вирішувати проблему.