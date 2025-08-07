Железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом запускается в тестовом режиме уже сегодня - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о запуске тестового железнодорожного сообщения Киев-Бухарест. Два вагона отправляются в Румынию через Кишинев, возвращаясь в Киев завтра.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сегодня, 7 августа, объявил, что в тестовом режиме запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и столицей Румынии Бухарестом. Об этом Сибига заявил во время общения со СМИ вместе с главой МИД Румынии Оаной-Сильвией Цою, передает корреспондент УНН.
Уже сегодня в тестовом режиме запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом. Два специальных вагона отправляются сегодня в румынскую столицу через Кишинев, а завтра возвращаются в Киев. Все эти проекты должны работать на благо граждан наших стран, в том числе украинской общины в Румынии и румынской общины в Украине, которые у нас там хорошо соседствуют между нашими государствами
Напомним
В августе Укрзализныця фиксирует рекордное количество запросов на железнодорожные билеты — более 4–5 желающих на каждое доступное место. Компания впервые публично открыла недельную статистику, чтобы объяснить, почему билеты так быстро раскупаются и как планируют решать проблему.