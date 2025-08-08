Украина, Молдова и Румыния создают новый формат сотрудничества: Минздрав озвучил детали
Киев • УНН
Министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии встретились в Черновцах. Они договорились об институционализации формата "Украина-Молдова-Румыния" и назвали его "Одесский треугольник".
В пятницу, 8 августа, в Черновцах состоялась встреча на уровне министров иностранных дел в формате "Украина-Молдова-Румыния". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
Детали
В мероприятии приняли участие:
- Андрей Сибига - министр иностранных дел Украины;
- Михай Попшой - вице-премьер-министр и министр иностранных дел Молдовы;
- Оана-Сильвия Цою - министр иностранных дел Румынии;
- Радослав Сикорский - министр иностранных дел Польши;
- Кястутис Будрис - министр иностранных дел Литвы.
Польский и литовский министры присоединились к встрече в онлайн-формате. Стороны достигли решения об увеличении институционализации формата "Украина-Молдова-Румыния".
Дипломаты согласовали, что отныне трехсторонний формат будет называться "Одесский треугольник" в честь города, где он был создан в 2022 году.
По результатам встречи министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии подписали совместное заявление.
Напомним
Украина и Румыния договорились активизировать работу над совместными инфраструктурными проектами, в частности строительством моста через реку Тису.
Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о запуске тестового железнодорожного сообщения Киев-Бухарест.