Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через Тису
Київ • УНН
Україна та Румунія домовилися активізувати роботу над спільними інфраструктурними проєктами, зокрема будівництвом мосту через річку Тису. Обговорено також євроінтеграцію, оборонне співробітництво та залучення румунського бізнесу до відбудови України.
Україна і Румунія домовилися активізувати роботу над спільними інфраструктурними проектами - зокрема, будівництвом мосту через річку Тису. Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що у центрі розмови були теми євроінтеграції, поглиблення оборонного співробітництва, участі румунського бізнесу у відбудові української економіки, а також реалізація спільних інфраструктурних проектів.
Україна та Румунія мають спільне бачення майбутнього нашого регіону в Європейському Союзі. Ми цінуємо підтримку Румунії на цьому шляху та налаштовані ще тісніше координувати зусилля у процесі набуття членства
Під час розмови сторони також обговорили можливості розширення оборонної співпраці, зокрема спільне виробництво. Одним із варіантів такої взаємодії може стати модель, подібна до данської - вона передбачає пряме фінансування виробництва військової продукції безпосередньо в Україні.
Окрему увагу приділено питанню залучення румунських компаній до процесу відбудови України. Юлія Свириденко запросила спеціального посланця з питань реконструкції приїхати до Києва разом із бізнес-делегацією для напрацювання конкретних проектів
Нагадаємо
Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив, що у тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та столицею Румунії Бухарестом.
"Сигнал непохитної солідарності з Україною": голова МЗС Румунії відвідала "Охматдит" після ракетного удару07.08.25, 14:29 • 2750 переглядiв