7 серпня, 21:06
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Ексклюзив
7 серпня, 15:56
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українців
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 12:15
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 11:55
Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через Тису

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

Україна та Румунія домовилися активізувати роботу над спільними інфраструктурними проєктами, зокрема будівництвом мосту через річку Тису. Обговорено також євроінтеграцію, оборонне співробітництво та залучення румунського бізнесу до відбудови України.

Україна та Румунія спільно будуватимуть міст через Тису

Україна і Румунія домовилися активізувати роботу над спільними інфраструктурними проектами - зокрема, будівництвом мосту через річку Тису. Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що у центрі розмови були теми євроінтеграції, поглиблення оборонного співробітництва, участі румунського бізнесу у відбудові української економіки, а також реалізація спільних інфраструктурних проектів.

Україна та Румунія мають спільне бачення майбутнього нашого регіону в Європейському Союзі. Ми цінуємо підтримку Румунії на цьому шляху та налаштовані ще тісніше координувати зусилля у процесі набуття членства

- зазначила Свириденко.

Під час розмови сторони також обговорили можливості розширення оборонної співпраці, зокрема спільне виробництво. Одним із варіантів такої взаємодії може стати модель, подібна до данської - вона передбачає пряме фінансування виробництва військової продукції безпосередньо в Україні.

Окрему увагу приділено питанню залучення румунських компаній до процесу відбудови України. Юлія Свириденко запросила спеціального посланця з питань реконструкції приїхати до Києва разом із бізнес-делегацією для напрацювання конкретних проектів

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив, що у тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та столицею Румунії Бухарестом.

"Сигнал непохитної солідарності з Україною": голова МЗС Румунії відвідала "Охматдит" після ракетного удару
07.08.25, 14:29

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Європейський Союз
Румунія
Україна