"Сигнал непохитної солідарності з Україною": голова МЗС Румунії відвідала "Охматдит" після ракетного удару
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою здійснила перший візит до України з початку повномасштабного вторгнення. Вона відвідала дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, що постраждала від російської ракети, та Школу супергероїв.
Міністр закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою приїхала в столицю України. Вона відвідала київську дитячу лікарню "Охматдит", куди в липні минулого року прилетіла російська ракета. Про це дипломат повідомила в соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Це перший візит голови румунського МЗС в Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Як зазначила Оана-Сільвія Цою, українці борються за добробут своїх дітей, за свою свободу, за своє майбутнє.
Як мати, я не можу висловити словами, наскільки сильно я переживаю ці цинічні нападки. Бачити цих невинних дітей на лікуванні, деякі з яких мають дуже важкі хвороби, ще раз показало мені, що українці - сильний та стійкий народ
Крім "Охматдиту", глава румунського МЗС також відвідала Школу супергероїв, яка діє при Національному інституті раку.
Це є сильним сигналом нашої непохитної солідарності з Україною. Я проведу переговори з високопосадовцями України щодо всіх питань, що становлять спільний інтерес, а потім продовжу візит до Чернівців
Нагадаємо
Відновлення сучасного корпусу дитячої лікарні "Охматдит", пошкодженого внаслідок російської збройної агресії, продовжується, завершено частину внутрішніх робіт, триває ремонт фасаду.
Також УНН повідомляв, що у ніч на 6 серпня в румунському жудці Тулча оголошували повітряну тривогу через російську атаку на південь Одеської області України. Місцеві жителі зафільмували моменти "прильотів".