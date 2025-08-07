"Сигнал непоколебимой солидарности с Украиной": глава МИД Румынии посетила "Охматдет" после ракетного удара
Киев • УНН
Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою совершила первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения. Она посетила детскую больницу "Охматдет" в Киеве, пострадавшую от российской ракеты, и Школу супергероев.
Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою приехала в столицу Украины. Она посетила киевскую детскую больницу "Охматдет", куда в июле прошлого года прилетела российская ракета. Об этом дипломат сообщила в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Это первый визит главы румынского МИД в Украину после начала полномасштабного российского вторжения. Как отметила Оана-Сильвия Цою, украинцы борются за благополучие своих детей, за свою свободу, за свое будущее.
Как мать, я не могу выразить словами, насколько сильно я переживаю эти циничные нападения. Видеть этих невинных детей на лечении, некоторые из которых имеют очень тяжелые болезни, еще раз показало мне, что украинцы - сильный и стойкий народ
Кроме "Охматдета", глава румынского МИД также посетила Школу супергероев, которая действует при Национальном институте рака.
Это является сильным сигналом нашей непоколебимой солидарности с Украиной. Я проведу переговоры с высокопоставленными лицами Украины по всем вопросам, представляющим общий интерес, а затем продолжу визит в Черновцы
Напомним
Восстановление современного корпуса детской больницы "Охматдет", поврежденного в результате российской вооруженной агрессии, продолжается, завершена часть внутренних работ, продолжается ремонт фасада.
Также УНН сообщал, что в ночь на 6 августа в румынском жудеце Тулча объявляли воздушную тревогу из-за российской атаки на юг Одесской области Украины. Местные жители засняли моменты "прилетов".