Эксклюзив
11:55 • 4910 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 31931 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 48095 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 45899 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 31472 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 38619 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 52889 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 54871 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 118373 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 69237 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
"Сигнал непоколебимой солидарности с Украиной": глава МИД Румынии посетила "Охматдет" после ракетного удара

Киев • УНН

 • 750 просмотра

Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою совершила первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения. Она посетила детскую больницу "Охматдет" в Киеве, пострадавшую от российской ракеты, и Школу супергероев.

"Сигнал непоколебимой солидарности с Украиной": глава МИД Румынии посетила "Охматдет" после ракетного удара

Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою приехала в столицу Украины. Она посетила киевскую детскую больницу "Охматдет", куда в июле прошлого года прилетела российская ракета. Об этом дипломат сообщила в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Это первый визит главы румынского МИД в Украину после начала полномасштабного российского вторжения. Как отметила Оана-Сильвия Цою, украинцы борются за благополучие своих детей, за свою свободу, за свое будущее.

Как мать, я не могу выразить словами, насколько сильно я переживаю эти циничные нападения. Видеть этих невинных детей на лечении, некоторые из которых имеют очень тяжелые болезни, еще раз показало мне, что украинцы - сильный и стойкий народ

- отметила министр иностранных дел Румынии.

Кроме "Охматдета", глава румынского МИД также посетила Школу супергероев, которая действует при Национальном институте рака.

Это является сильным сигналом нашей непоколебимой солидарности с Украиной. Я проведу переговоры с высокопоставленными лицами Украины по всем вопросам, представляющим общий интерес, а затем продолжу визит в Черновцы

- написала она.

Напомним

Восстановление современного корпуса детской больницы "Охматдет", поврежденного в результате российской вооруженной агрессии, продолжается, завершена часть внутренних работ, продолжается ремонт фасада.

Также УНН сообщал, что в ночь на 6 августа в румынском жудеце Тулча объявляли воздушную тревогу из-за российской атаки на юг Одесской области Украины. Местные жители засняли моменты "прилетов".

Евгений Устименко

Одесская область
Румыния
Украина
Черновцы
Киев