Украина и Румыния совместно построят мост через Тису
Киев • УНН
Украина и Румыния договорились активизировать работу над совместными инфраструктурными проектами, в частности строительством моста через реку Тису. Обсуждены также евроинтеграция, оборонное сотрудничество и привлечение румынского бизнеса к восстановлению Украины.
Украина и Румыния договорились активизировать работу над совместными инфраструктурными проектами - в частности, строительством моста через реку Тису. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Юлии Свириденко с министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цою, сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что в центре разговора были темы евроинтеграции, углубления оборонного сотрудничества, участия румынского бизнеса в восстановлении украинской экономики, а также реализация совместных инфраструктурных проектов.
Украина и Румыния имеют общее видение будущего нашего региона в Европейском Союзе. Мы ценим поддержку Румынии на этом пути и настроены еще теснее координировать усилия в процессе обретения членства
Во время разговора стороны также обсудили возможности расширения оборонного сотрудничества, в частности совместное производство. Одним из вариантов такого взаимодействия может стать модель, подобная датской - она предусматривает прямое финансирование производства военной продукции непосредственно в Украине.
Отдельное внимание уделено вопросу привлечения румынских компаний к процессу восстановления Украины. Юлия Свириденко пригласила специального посланника по вопросам реконструкции приехать в Киев вместе с бизнес-делегацией для наработки конкретных проектов
Напомним
Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что в тестовом режиме запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и столицей Румынии Бухарестом.
