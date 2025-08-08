$41.610.07
7 августа, 21:06 • 7102 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 57574 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 52141 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 111798 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 111358 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 95790 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 145829 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 74870 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 47587 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 46350 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
Украина и Румыния совместно построят мост через Тису

Киев • УНН

 • 344 просмотра

Украина и Румыния договорились активизировать работу над совместными инфраструктурными проектами, в частности строительством моста через реку Тису. Обсуждены также евроинтеграция, оборонное сотрудничество и привлечение румынского бизнеса к восстановлению Украины.

Украина и Румыния совместно построят мост через Тису

Украина и Румыния договорились активизировать работу над совместными инфраструктурными проектами - в частности, строительством моста через реку Тису. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Юлии Свириденко с министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цою, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что в центре разговора были темы евроинтеграции, углубления оборонного сотрудничества, участия румынского бизнеса в восстановлении украинской экономики, а также реализация совместных инфраструктурных проектов.

Украина и Румыния имеют общее видение будущего нашего региона в Европейском Союзе. Мы ценим поддержку Румынии на этом пути и настроены еще теснее координировать усилия в процессе обретения членства

- отметила Свириденко.

Во время разговора стороны также обсудили возможности расширения оборонного сотрудничества, в частности совместное производство. Одним из вариантов такого взаимодействия может стать модель, подобная датской - она предусматривает прямое финансирование производства военной продукции непосредственно в Украине.

Отдельное внимание уделено вопросу привлечения румынских компаний к процессу восстановления Украины. Юлия Свириденко пригласила специального посланника по вопросам реконструкции приехать в Киев вместе с бизнес-делегацией для наработки конкретных проектов

- говорится в сообщении.

Напомним

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил, что в тестовом режиме запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и столицей Румынии Бухарестом.

"Сигнал непоколебимой солидарности с Украиной": глава МИД Румынии посетила "Охматдет" после ракетного удара07.08.25, 14:29 • 2740 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Европейский Союз
Румыния
Украина