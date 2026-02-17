Україна готується до негоди - розгортають Штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Київ • УНН
18 лютого в Україні очікується значне погіршення погодних умов, за винятком західних областей. Для координації рятувальних служб розпочинає цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Завтра, 18 лютого, на більшій частині території України очікується значне погіршення погодних умов - розпочне цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, передає УНН із посиланням на Агентство відновлення.
Деталі
За даними Агентства, складні метеорологічні явища охоплять майже всю країну, за винятком західних областей:
- Одеська область (II рівень, помаранчевий): очікуються найбільш інтенсивні опади, ожеледь та сильний поривчастий вітер;
- Центральні та Східні регіони (I рівень, жовтий): значний сніг та дощ прогнозуються на Миколаївщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Черкащині та Сумщині;
- у більшості південних, центральних та східних областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. На дорогах — сильна ожеледиця.
18 лютого з метою забезпечення проїзду та координації рятувальних служб розпочинає цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. До його складу увійшли представники Агентства відновлення, ДСНС, Національної поліції та Укртрансбезпеки. Завдання Штабу — оперативне реагування на загрози та належна організація протидії ускладненням дорожнього руху
В Агентстві відновлення нагадали, що працює цілодобова гаряча лінія. За інформацією про стан проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення звертайтеся за номером: +38 067 400 60 80.
