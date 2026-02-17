$43.170.07
51.160.03
ukenru
18:24 • 1868 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
14:26 • 10639 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 17106 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - Умєров
17 лютого, 12:23 • 19342 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небі
17 лютого, 12:15 • 20270 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 21246 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 25727 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставу
17 лютого, 04:30 • 35009 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 46339 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 54712 перегляди
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Україна готується до негоди - розгортають Штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Київ • УНН

 • 82 перегляди

18 лютого в Україні очікується значне погіршення погодних умов, за винятком західних областей. Для координації рятувальних служб розпочинає цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Україна готується до негоди - розгортають Штаб ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Завтра, 18 лютого, на більшій частині території України очікується значне погіршення погодних умов - розпочне цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, передає УНН із посиланням на Агентство відновлення.

Деталі

За даними Агентства, складні метеорологічні явища охоплять майже всю країну, за винятком західних областей:

  • Одеська область (II рівень, помаранчевий): очікуються найбільш інтенсивні опади, ожеледь та сильний поривчастий вітер;
    • Центральні та Східні регіони (I рівень, жовтий): значний сніг та дощ прогнозуються на Миколаївщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Черкащині та Сумщині; 
      • у більшості південних, центральних та східних областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.  На дорогах — сильна ожеледиця. 

        18 лютого  з метою забезпечення проїзду та координації рятувальних служб розпочинає цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. До його складу увійшли представники Агентства відновлення, ДСНС, Національної поліції та Укртрансбезпеки. Завдання Штабу — оперативне реагування на загрози та належна організація протидії ускладненням дорожнього руху 

        - йдеться у повідомленні.

        В Агентстві відновлення нагадали, що працює цілодобова гаряча лінія. За інформацією про стан проїзду автомобільними дорогами загального користування державного значення звертайтеся за номером: +38 067 400 60 80.

        Антоніна Туманова

        СуспільствоПогода та довкілля
